Jambrina estrena velatorio municipal tras una inversión de 42.000 euros y renueva redes de saneamiento

Jambrina ya dispone de un nuevo velatorio para prestar servicio a sus vecinos en los momentos más delicados. El presidente de la Diputación , Javier Faúndez, visitaba este lunes las instalaciones de lo que en su día fueron las antiguas escuelas y que ahora permitirán disponer de un servicio esencial en el medio rural.

El proyecto, con una inversión de 42.000 euros, permitirá "ofrecer un espacio adecuado y digno a las familias" ante una pérdida personal, recordaba Faúndez, al tiempo que incidía en que se trata de un servicio demandado por los vecinos. Durante la visita ha estado acompañado por el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto Sevillano, y por el alcalde de la localidad, Rafael Calvo García.

El nuevo velatorio se erige en la planta baja del consistorio municipal y que hasta hace cerca de tres décadas cerró a la labor educativa ante la falta de alumnos. Distribuida en una superficie de 77,21 metros útiles, cuenta con un vestíbulo, sala de estancia pública, sala de exposición del féretro y dos aseos.

Durante la visita, el presidente de la institución provincial ha podido comprobar también otras actuaciones ejecutadas en los últimos años con el apoyo económico de la Diputación de Zamora, que elevan la inversión total realizada en el municipio a más de 145.000 euros.

Entre ellas destacan las obras de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de unos servicios básicos fundamentales para los vecinos, así como la reparación y mejora de la cubierta del consultorio médico, garantizando unas mejores condiciones para la prestación de la atención sanitaria.

Javier Faúndez ha subrayado el compromiso de la Diputación de Zamora con los pequeños municipios de la provincia, impulsando actuaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizar la prestación de servicios públicos y favorecer la fijación de población en el medio rural.

Por su parte, el alcalde de Jambrina ha agradecido el respaldo permanente de la institución provincial para hacer realidad proyectos que, por su importancia y coste económico, resultarían difíciles de afrontar únicamente con recursos municipales.