Gallegos del Río, en modo fiesta: honrará durante cuatro días a San Pedro

Gallegos del Río contará este año con unas de las mejores fiestas de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba a nivel de bailes nocturnos, al contar con dos de las mejores orquestas de España para amenizar las verbenas populares en los festejos patronales de San Pedro y San Pablo, que se desarrollarán entre el 26 y el 30 de junio con actos para todos los gustos y edades.

Para calentar motores el día 26, viernes, primera verbena popular con la actuación de la orquesta Tucán Brass que animará el cotarro hasta altas horas de la madrugada. El sábado 27 a las 18 horas, tobogán de agua para disfrutar y refrescarse. Una hora después, los niños serán los grandes protagonistas con los hinchables y el toro mecánico. Para finalizar la tarde habrá un animado concurso de disfraces. A la una de la madrugada verbena popular con la orquesta Kubo de Caldas de Rei Galicia una de las más afamadas y con un montaje más espectacular del panorama verbenero español. A continuación, disco móvil La Timba.

La orquesta Kubo cuenta entre sus particularidades con un escenario móvil formado por dos trailers que mide 29 metros de largo por 11 metros de alto. Para su gira "Golden Tour 2026” está integrada por José Ribeiro (batería) Henrry Villalobos y Tony Vázquez (teclistas), Daniel Pereira y Philippe Rodrigues (guitarristas), Nelsón Días (bajista), Diego Fresenga, Raul Paz, Alejandra Corral Pardo y Michel Araguibel (cantantes) y Telita Dancehall, Rocío Narela, Romina Malceñido, Celia Dancer y Manuel Albariñas (bailarines).

Imagen de San Pedro Apóstol en Gallegos del Río. / Ch. S.

Históricamente el día grande de las fiestas de Gallegos del Río fue el 29 de junio y por ello el lunes se mantendrá a la Santa Misa en honor a San Pedro Apóstol patrono del con procesión y pasacalles amenizados por la agrupación folclórica alistana Manteos y Monteras. Se finalizar el martes con la misa en honor a San Pablo.

Fiestas patronales de San Juan del Rebollar

San Juan del Rebollar iniciará el martes 23 de junio las fiestas patronales de San Juan Bautista con una caminata popular a las 8.30 horas, cine por la tarde en la escuela de arriba, actuación de dos de la zona y macro disco móvil por la noche a cargo de Samurah.

El miércoles 24 habrá misa y procesión, baile vermut, hinchables, campeonato de tajuela y actuación de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras. Se finalizará con un concurso y degustación de tortillas y repostería.

Los Campaneros Zamoranos honran a su patrón en Tábara

La Asociación de Campaneros Zamoranos celebrará condiciendo con el día 22 de junio en Tábara el día de su patrón con un amplio programa de actividades. Se comenzará a las 10.30 horas con las campanas móviles junto con la visita a la residencia de la tercera edad “Divina Misericordia” y al colegio León Felipe. Media hora después habrá una exhibición de toques y repiques con las campanas de la iglesia de la Virgen de la Asunción donde tendrá la misa al mediodía.

A las 14 horas la Asociación de Campaneros Zamoranos obsequiará a los asientes con un refresco, pastas y limonada. La comida de hermandad tendrá lugar en el restaurante Galicia.

La Asociación Cultural El Chariz de Samir de los Caños retrasará la celebración de su romería popular en honor a San Juan Bautista al próximo sábado con vistas a facilitar la presencia de los emigrantes que por motivos de trabajo residen fuera del pueblo. Ese mismo día Riofrío venera a su patrono San Pedro con misa, baile vermut, comida popular y folclore.