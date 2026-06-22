Flores, flashes y serrín teñido: Los alfombristas de El Perdigón despliegan su arte en el asilo de Zamora

El salón principal de la residencia Hogar Reina de la Paz en Zamora de la orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados desprendía en la tarde de ayer domingo el inconfundible aroma a césped recién cortado. Uno de los usuarios se aproxima con su andador hasta la parte central de una majestuosa alfombra floral de 8 metros que marca el camino hacia el altar. No es el único: "Están tan contentos que sin querer ya lo han pisado varias veces. Todos quieren mandarle una foto a sus familiares".

La celebración de la Fiesta Sacramental llega con retraso a esta residencia de ancianos, aunque la espera ha valido la pena. La obra floral, ejecutada por los alfombristas de El Perdigón, esconde años de espera y un profundo vínculo con la orden. Alfonso Fonseca, presidente de Nuestra Madre de El Perdigón y director del coro municipal, pasea de un lado para a otro sin perder de vista a su abuela que, a sus 96 años, lleva algo más de medio año residiendo en el antaño conocido como el asilo. Si la motivación ya existía, su presencia no ha hecho sino cristalizar una promesa de lo más ansiada.

Más allá de sus dimensiones, el tapiz floral esconde más de 15 días de trabajo, primero ideando el dibujo a trazar sobre el suelo y posteriormente tiñendo el serrín de colores en sustitución de los tradicionales pétalos de rosa –el calor aprieta y persona precavida vale por dos–. Solo en este último proceso llevan volcados desde inicios de semana una tarea que culminaban las propias hermanas con el paso del cortacésped a primera hora de la mañana del domingo. "Esto es un trabajo en equipo y nunca mejor dicho", recuerda Alfonso.

El mosaico esconde los trazos iniciales, obra de Pili, Mariví y Yoli "que son unas artistas dibujando en el suelo". Kika y el propio Alfonso dan los últimos retoques a una creación que esconde muchas más manos: "Normalmente rondamos la veintena".

El asilo acoge una celebración por partida doble con el aniversario de sor Argimira. El párroco Luis Zurrón elogiaba su entrega recordando que "a su edad y casi todas las mañanas la podemos encontrar en el mostrador de la entrada atendiendo a todo el que llega". Y es con ese espíritu de entrega y servicio a los demás, recordaba, "como nos quiere Dios".

La homilía fue un elogio a la labor de una congregación y unas hermanas que antaño "salían con sus carros y carretillas a pedir pan, arroz, garbanzos o lo que la gente tuviera a bien para dar de comer a los ancianos que tenían encomendados". Un pensamiento también para la madre fundadora, Santa Teresa de Jesús Jornet, que dejó abiertas a su partida 103 casas de acogida y atención a los mayores. De la misma forma "Dios nos amó a todos, nos abraza a todos y quiere llegar a una común unión con todos".

Finalizada la misa, fue el párroco de San Lorenzo, Sanjib Bishoy, el encargado de procesionar la Custodia con el Santísimo Sacramento hasta los dos altares expresamente decorados para la ocasión. Una Fiesta Sacramental tardía, pero multitudinaria en esta residencia zamorana que estrecha aún más su vínculo con esta localidad de la Tierra del Vino.