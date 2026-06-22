Buscan a un hombre de 80 años desaparecido de una residencia en Villarrín de Campos

La Guardia Civil de Zamora mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 80 años cuya desaparición fue detectada este lunes en la residencia de mayores Matías Alonso, situada en Villarrín de Campos.

La ausencia del residente fue advertida en torno a las 15:30 horas, momento en el que comenzaron las comprobaciones para tratar de determinar su paradero. Una hora después se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, movilizando numerosos recursos con el objetivo de acelerar la localización.

Según la información facilitada por los investigadores, el desaparecido mide aproximadamente 1,60 metros, tiene complexión delgada, el pelo corto y oscuro y presenta movilidad reducida, por lo que utiliza habitualmente un andador para desplazarse. En el momento de su desaparición vestía pantalón oscuro con cinturón negro y camisa azul marino. Además, no llevaba consigo teléfono móvil.

Búsqueda coordinada sobre el terreno

Desde los primeros momentos se desplazaron hasta la zona patrullas de Seguridad Ciudadana, agentes del SEPRONA y efectivos de la especialidad de Atención al Peregrino, que iniciaron las labores de rastreo en distintos puntos del entorno. A estos recursos se sumaron posteriormente el helicóptero de la Unidad Aérea y el Grupo Cinológico, especializado en la búsqueda de personas mediante perros adiestrados.

La operación cuenta también con la presencia de la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), habilitada como Puesto de Mando Operativo para coordinar sobre el terreno el trabajo de todas las unidades participantes. Paralelamente, otras especialidades permanecen en prealerta para incorporarse al dispositivo si la evolución de la búsqueda lo hace necesario.

Las autoridades han señalado que el hombre ya se había ausentado en ocasiones anteriores, un antecedente que está siendo tenido en cuenta durante las labores de localización. El operativo permanece dirigido por el capitán Enrique, responsable de la Compañía de Benavente, mientras continúan los trabajos para encontrar al desaparecido lo antes posible.