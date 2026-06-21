Trapío y tradición en el segundo espante de las fiestas de Guarrate

Con intensidad y emoción Guarrate ha revivido este domingo el segundo de los espantes organizados con motivo de las fiestas en honor de San Antonio.

La ola de calor no amedrentó los ánimos y las ganas de divertirse de los numerosos aficionados que se reencontraron en el Prado para participar en el festejo taurino popular, declarado "patrimonio cultural inmaterial" de la localidad.

Y es que los espantes de Guarrate se celebran desde hace centenares de años de manera tradicional y, en su esencia, recrean el traslado del ganado de las fincas al pueblo. De hecho, el pasado año, el Ayuntamiento aprobó las reglas que velan por una "seña de identidad" de Guarrate, con el objetivo de preservar su esencia original.

Sobre el segundo espante celebrado, la alcaldesa de Guarrate, Noemí Riesco, destacó la masiva participación, tanto de caballistas de la provincia de Zamora y de otras localidades de Castilla y León, así como de recortadores y aficionados, aunque muchos optaron por seguir el festejo parapetados por el muro y el vallado que delimita el Prado.

Durante el espante se soltaron cuatro novillos que ofrecieron un juego desigual. En el festejo taurino popular, a pesar de la masiva afluencia de aficionados y las elevadas temperaturas, no se registraron incidentes.

Acto seguido, los vecinos y visitantes vibraron con el encierro por las calles del pueblo, que prolongó la fiesta hasta casi la hora de comer y que clausuró una vibrante mañana de trapío y tradición.

Para la jornada festiva de este domingo, el Ayuntamiento también programó la actuación del grupo de música tradicional "Alquitara" en la plaza Benjumea y la cena de las peñas en la era.

Guarrate despedirá este lunes las fiestas de San Antonio con una paellada popular en el parque y con el "Gran Prix" en la plaza de toros.

La alcaldesa realizó un balance positivo de las fiestas por la masiva participación en los actos programados, que además contribuyen a mantener negocios como el único bar que perdura en el pueblo y propician la hermandad entre vecinos y visitantes.