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Olmo de la Guareña renueva su devoción a San Antonio

Los vecinos participan en la celebración de la Palabra y arropan a la restaurada imagen en la tradicional procesión que recorrió las calles del pueblo

Vecinos posan junto a la imagen de San Antonio.

Vecinos posan junto a la imagen de San Antonio. / Cedida

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El pequeño pueblo de Olmo de la Guareña ha revivido con emoción este domingo la fiesta en honor de San Antonio en la que, un año más, se han implicado activamente los vecinos.

La jornada festiva fue inaugurada con la celebración de la Palabra en la iglesia de la localidad, a cargo de Ángel González. Acto seguido, dio comienzo la procesión con la imagen de San Antonio, que ha sido restaurada recientemente.

Los vecinos arroparon a San Antonio en la tradicional procesión que recorrió las calles de la localidad.

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La fiesta fue clausurada con un almuerzo para los participantes, que contribuyó a fomentar la hermandad y la convivencia entre los vecinos de Olmo de la Guareña.

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