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Un incendio destruye la planta baja de una vivienda en este pueblo de Sanabria

Bomberos de Rionegro del Puente intervienen con urgencia ante la posibilidad de que en el interior se encontrara una persona, que fue localizada en casa de un familiar

GALERÍA | Incendio en una vivienda de Barrio de Lomba

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GALERÍA | Incendio en una vivienda de Barrio de Lomba / Araceli Saavedra

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Un incendio originado en la tarde de este domingo en una vivienda en Barrio de Lomba ha provocado importantes daños materiales y ha destruido la planta baja.

Los bomberos de Rionegro del Puente recibieron el aviso sobre un incendio en una vivienda situada en la calle Abajo del Barrio de Lomba, que pertenece al municipio de Cobreros.

Ante la gravedad del incidente también se alertó a la Guardia Civil y se requirió la movilización de una ambulancia de apoyo ante el riesgo de que pudiera producirse algún percance como consecuencia del extremo calor, tanto en el interior del inmueble como en el exterior.

Los bomberos de Rionegro del Puente tuvieron que emplearse a fondo en las labores de extinción, aunque también revisaron el interior de la vivienda afectada, ante la posibilidad de que una persona de 55 años se encontrara en el interior que, finalmente, fue localizada en la casa de un familiar. No obstante, fue evacuada al centro de salud, ante la posibilidad de que se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia.

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A pesar de la rápida intervención de los bomberos, el incendio ha provocado importantes daños materiales en la vivienda, especialmente en la planta baja que ha quedado totalmente destruida.

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