La cara más solidaria de Villardiegua de la Ribera: 4.200 euros para las enfermedades raras
La localidad se ha volcado apoyando al pequeño Diego, que padece el Síndrome de Allan Herdon Dudley, y su familia como impulsora de esta cita con un doble objetivo
E. V.
Solidaridad desbocada con el pequeño Diego, natural de Villardiegua de la Ribera. El niño se ha convertido en el protagonista indiscutible de una cita deportiva para despertar conciencias. Y lo ha conseguido a tenor de la cifra recaudada en la VI Marcha Solidaria de Villardiegua, cuyos beneficios se destinan íntegramente a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo que apoya la lucha contra las enfermedades raras.
En concreto, 4.200 euros se han recaudado en una cita de récord celebrada este domingo y que ha logrado reunir a más de 750 participantes entre vecinos y visitantes. Un éxito en el que mucho tienen que ver Ana y Ángel, padres de Diego, y Sergio, su hermano, que durante meses preparan y organizan la marcha, cargada de mucho cariño, esfuerzo y dedicación.
El pequeño Diego padece el Síndrome de Allan Herdon Dudley, una de las más de 7000 enfermedades raras que existen en el mundo. Afecta exclusivamente a niños varones con una prevalencia de 1 de cada 70.000 personas provocando una discapacidad intelectual grave, hipotonía y severos trastornos motores.
Una solidaridad que se multiplica más allá del caso de Diego, ya que lo recaudado permitirá apoyar los proyectos y actividades que desarrolla la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.
La jornada transcurrió en un ambiente festivo, familiar y comprometido. Los asistentes disfrutaron de un recorrido por el entorno natural de la zona, compartiendo una mañana marcada por la convivencia, el deporte y la solidaridad. La marcha -que cuenta con el apoyo de Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural y todas las entidades y pequeños colaboradores- finalizó con un tentempié y el sorteo de numerosos regalos.
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