¿Cómo actuar ante un incendio forestal? Los expertos darán las claves para garantizar la seguridad ciudadana en San Vitero

¿Cómo actuar ante al declaración de un incendio forestal? ¿Qué protocolo de evacuación debe seguirse y cómo mantener la calma en momentos de máxima tensión? Son algunas de las claves que desvelarán expertos de los cuerpos y medios directametente implicados en la extinción de fuegos y en garantizar la seguridad ciudadana.

Por ello, el Ayuntamiento de San Vitero, en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y la Comandancia de la Guardia Civil, ha organizado una jornada de información ciudadana centrada de manera exclusiva en la prevención y actuación ante incendios forestales en el medio rural.

La cita tendrá lugar el próximo jueves, 25 de junio, en el auditorio del recinto ferial de San Vitero a partir de las 11:00 horas. Una iniciativa que nace ante la necesidad crítica de dotar a la población local de herramientas y conocimientos prácticos para proteger sus vidas y viviendas en zonas de interfaz urbano-forestal, espacios especialmente vulnerables durante la campaña estival.

La jornada contará con un panel técnico de primer nivel integrado por profesionales que operan en el terreno. Abrirá el programa Jose L. S. Palao, bombero forestal encargado de analizar las dinámicas de los fuegos que amenazan directamente a los núcleos de población.

Los miembros de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y del Seprona serán los encargados de acercar a los asistentes los protocolos de evacuación vigentes, el orden público en situaciones de crisis y la integración del Plan INFOCAL dentro de la normativa municipal.

La gestión del entorno y el mantenimiento de las parcelas rurales como medida de autoprotección preventiva será desgranada por el Agente Medioambiental Jorge de Dios. Finalmente, efectivos de los Bomberos del Consorcio de Zamora realizarán una sesión práctica sobre el manejo del "kit de primera intervención", esencial para frenar conatos antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Desde la organización se incide en que la seguridad del municipio no depende únicamente de los recursos de extinción, sino de la capacidad de respuesta coordinada e informada de sus propios habitantes. Por ello, se hace un llamamiento urgente a la asistencia de vecinos, alcaldes pedáneos, agricultores y propietarios de fincas de toda la comarca. Al término de las ponencias, el Ayuntamiento ofrecerá un aperitivo a los asistentes para fomentar el intercambio de impresiones con los ponentes.