Redes sociales
La singular silueta de un roble de Mahíde, en Aliste, conquista las redes sociales
El viejo roble de Aliste pasa de ser un elemento del paisaje a protagonista de memes y reflexiones en internet
Marina García
Un viejo roble situado en la ribera de Mahíde, en la comarca de Aliste, se ha convertido en protagonista inesperado en redes sociales después de que una imagen suya fuera compartida en Facebook a modo de meme. En la fotografía, el árbol parece estar fumando, una curiosa perspectiva que ha llamado la atención de numerosos usuarios haciendo que incluso algunos de ellos añaden ese elemento a la fotografía original.
La imagen comenzó a circular en la red social hasta llegar a un hombre que no tardó en reconocer el ejemplar. Lejos de quedarse únicamente con el tono humorístico de la publicación, quiso reivindicar el vínculo que mantiene desde hace años con este roble alistano: “Este viejo roble en la ribera de Mahíde me ganó desde el primer día. Hace años, hasta se ofreció de modelo para un programa de prevención. Desde entonces, cada vez que paso a su lado, me toca con su sombra, yo me paro a contemplar su peculiar pose en todo tiempo y ocasión”, reflexiona. Incluso, este hombre, de apellido Carretero, adjuntó fotografías que, con el paso del tiempo, ha ido haciéndole a ese mismo árbol, reflejo de que lo que escribe en esta plataforma no son solo palabras, sino algo mucho más profundo.
Lo que para algunos usuarios ha sido una imagen divertida convertida en meme, para otros ha servido como recordatorio del valor simbólico y emocional que pueden adquirir los árboles del entorno rural. En este caso, el viejo roble de Mahíde ha pasado de formar parte del paisaje cotidiano de Aliste a llamar la atención en redes por su singular silueta.
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