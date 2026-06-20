San Juan de la Cuesta recupera uno de sus símbolos, la fuente de la "Lamilla"

El pueblo de San Juan de la Cuesta recupera otra de sus construcciones etnográficas representativas, la fuente de la "Lamilla". Sus habitantes lo han vuelto a hacer, como en obras anteriores, el pueblo ha puesto el dinero, y su alcalde, Andrés Gago Centeno, al frente de la administración y fiel a su compromiso de recuperar y mantener el patrimonio del pueblo, un aquí me tenéis del Ayuntamiento de Robleda Cervantes.

Los hermanos Anta Pesquero han sido un pilar incombustible, aportando sus ideas, sus proyectos y ejecutando las obras, con ese principio antiguo de trabajo para la comunidad y de mantener las cosas antiguas que dejaron sus antepasados, sin interés por lo económico, pero con la idea clara de que las obras antiguas no se pueden tapar con escombros, y de que hay que recuperarlas y mantenerlas, para que nos muestren el pasado y perduren en el futuro.

En Sanabria una "llama" es una porción de terreno que se mantiene con pasto todo el año, gracias a que cuenta con un manantial que le da la humedad que necesita. Por toponimia este lugar bien podría ser la fuente de la "Llamilla", pues se encuentra ubicada en lo que es una llama tradicional sanabresa.

También podría ser la fuente en la que don Miguel de Cervantes Saavedra, alguna vez se parase a saciar su sed o refrescar su pensamiento, ya que se encuentra en el camino bajo tradicional de San Juan a Cervantes, y punto sobre el que narra "como el bachiller acompaña a Don Quijote media legua al inicio de su tercera salida". Como en obras anteriores, en Concejo abierto, Ángel Anta Pesquero presenta al pueblo la idea y el proyecto para recuperar la fuente de la "Lamilla", y en sus escapadas al pueblo, trabaja lo que puede en la obra.

Pero el mayor peso de la obra, lo carga sobre sus hombros el hermano, Eliseo Rubén Anta Pesquero, acarreando piedras y refaldos, encofrando y hormigonando diques, cavando zanjas, extrayendo tierras, ingeniando hidráulica, empedrando accesos, al fin empleando su tiempo y esfuerzo en hacer un bien para la comunidad, embellecer una zona que estaba desapareciendo por la invasión de la maleza y la colmatación de la poza y el manantial. Y recuperar patrimonio para el pueblo. "Agradecérselo es poco, se tendrá que conformar con su satisfacción personal de haber hecho algo grande, si el sabio no aprueba malo, si el necio aplaude peor".

Antes de la obra, la poza cogía poca agua, ahora recoge mucha agua y se empleará como marca la tradición, para el riego de prados y cortinas. Los responsables de la obra señalan que antes era un "valluncal" y para acceder a la fuente había que calzar botas de agua, "ahora puedes coger agua en sandalias" cuando "antes el entorno estaba comido por la maleza, ahora te puedes pasear por todos los sitios sin hacerte un rasguño. Antes de noche no se veía la fuente, ahora tiene un farol que ilumina y refleja en el agua como si hubiese luna llena, y por el sitio en el que está, es una luz para los que nos precedieron y nos dejaron estos sitios, que estos dos hermanos hemos luchado para que no se borren y se olviden".

Los vecinos "llevamos 31 años recuperando patrimonio para el pueblo de San Juan de la Cuesta, hemos ideado, redactado proyecto, y ejecutado obras para el tejado de las dos naves de la ermita de San Pelayo, para la restauración de dos hornos de leña con adobes de barro en ruina total, para la fuente de la entrada del pueblo, para la caseta de la entrada del pueblo, para la fuente de la Lamilla".

Y ahora en palabras de Ángel Anta Pesquero, "nos damos cuenta de que el pueblo de San Juan de la Cuesta, está lleno de Ingenieros, que también saben hacer estas obras, lo que pasa es que para la primera de sus obras, falta una. A todos ellos les deseo luz y acierto. Los humanos tenemos la fea costumbre de destruir lo que no entendemos".