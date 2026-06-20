Omar y Felipe, las últimas incorporaciones al ovino en Carbajales de Alba: "O heredas una explotacion o todo son complicaciones"

"O tienes la suerte de heredar una explotación o todo son complicaciones". Felipe Fernández, ingeniero agrónomo de 34 años, asiente ante las palabras pronunciadas por Omar Unzueta, de 36, elevándolo a la categoría de verdad universal. Aunque pendientes de la resolución de sus expedientes, estos jóvenes representan las últimas incorporaciones al ovino de la raza castellana en Carbajales de Alba, un subgrupo que afronta la falta de relevo generacional en un panorama, cuando menos, complejo para quienes parten de cero.

Dibuja Felipe un panorama "muy complicado y un poco desolador para cualquiera que esté planeando incorporarse". Este licenciado por la Universidad de Salamanca apostó el pasado año por relegar una brillante trayectoria empresarial en el área de los fitosanitarios para dar un giro de 180 grados regresando al pueblo "que era donde mejor estaba, más tranquilo, con menos estrés y ansiedad". Su padre, también agricultor, le legó las primeras tierras sembrando el germen de lo que hoy conforma una explotación con 250 cabezas de ganado. "Y quedan otras 50 por llegar".

La apuesta por el ovino vino de la mano del pastoreo rotacional, primero con apenas 13 ejemplares blancas y negras. "Entonces dije: lo mismo que tengo 13 tengo 30 y lo mismo que tengo 30 tengo 50 u 80". La apuesta por esta raza fue clara valiéndose de los consejos de profesionales más avezados; además de ser la predominante en la zona, la castellana es la que asegura el mayor "pico de rentabilidad" en la producción de carne. Entre sus características, destaca su rusticidad y capacidad para adaptarse a las condiciones climáticas de la zona: "Es una oveja que si la tratas bien puede ser muy prolífica".

Alternar la agricultura con la ganadería requiere –lo repite como un mantra– organización, tanto en el día a día como especialmente en aquellas épocas de mayor dedicación a la tierra cuando la jornada laboral se alarga hasta las "12 o 16 horas muchos días, si no más". El pastor eléctrico ayuda, aunque matiza, es posible con una cabaña ganadera modesta.

El pedregoso camino de emprender

Felipe contempla a los ejemplares autóctonos y reconoce que se trata de un oficio sacrificado, aunque "muy gratificante" en el que llegas a sentir "que estás haciendo lo que te gusta y no lo ves un trabajo como tal".

Un punto tras el que ha tenido –y lo que le queda– que sortear un pedregoso camino entre solicitudes, ayudas y préstamos. Las subvenciones iniciales tardan en llegar hasta cuatro años y "no llegan para cubrir el 20% de los que necesitas invertir". Uno de los handicaps reside, precisamente, en el precio del ganado, que ronda entre los 150 y 200 euros de las ovejas parideras a los 3.000 en el caso del ganado vacuno lechero. El otro –y volvemos a la casilla de salida– recae en los largos tiempos de espera que hacen que puedas perder las cabezas apalabradas ante la escasa oferta. "Es algo que moralmente te destroza", confiesa.

Tampoco resulta sencillo adquirir tierras arables ni superficie de pastoreo, obligando en el caso de Felipe a recurrir a pueblos sin concentración parcelaria "a veintitantos kilómetros porque aquí era imposible encontrar". El lobo con sus ataques y los ciervos arrasando tierras y como reservorios de la tuberculosis terminan de planear un horizonte complejo.

"Estoy económicamente asfixiado"

En el caso de Omar Unzueta reconoce que "tuvo bastante suerte" al poder alquilar una nave porque "hacer una nueva es dificilísimo". Sus inicios con 60 ejemplares adultos y una veintena de corderas no están siendo fáciles. Aunque heredó un tractor de su abuelo (su vínculo familiar más próximo con la ganadería) "tenía el doble de años que yo y no servía". El desembolso económico, una vez más, fue inevitable obligando a este treintañero a afrontar un préstamo para adquirir una maquinaria de pequeñas dimensiones y barato "porque un tractor nuevo es imposible".

El pedregoso camino de emprender

Mientras acaricia un ejemplar de castellana negra –sonríe al confesar que en el pueblo llama la atención el carácter manso de sus ovejas–, confiesa que le gustaría aumentar la cabaña hasta las 300 o 400 cabezas, "un número con el que me sienta cómodo trabajando, pero ahora no puedo comprar más por mucho que quiera": "Estoy y tengo a todo el mundo asfixiado".

Confiesa que "el trabajo me gusta", no en cambio "la burocracia ni el tema de dineros que ahoga a cualquiera". Y suma un nuevo gasto a la lista: la contratación de un gestor.