Muelas del Pan urge la limpieza de solares ante la ola de calor

El Ayuntamiento de Muelas del Pan (Cerezal de Aliste, Villaflor y Ricobayo de Alba) ha hecho un llamamiento a todos los vecinos para que mantengan sus propiedades y solares dentro del núcleo urbano "bajo las condiciones de limpieza mínimas que aseguren y eviten, básicamente, el peligro de incendios y la salubridad pública de los mismos, agradeciendo de antemano su colaboración".

En todos los pueblos muchos vecinos han cumplido con la obligación de limpiar las fincas y solares como es el caso de Cerezal de Aliste. También los vecinos coinciden en la necesidad de predicar todos con el ejemplo y contribuir a evitar los incendios.

El alcalde Luis Alberto Miguel Alonso hizo un primer llamamiento a la colaboración vecinal y ahora se está recordando a los más rezagados sus obligaciones por carta ante la llegada de las olas de calor y el riesgo que acecha a los pueblos con los incendios urbanos y forestales, dado que en muchos núcleos urbanos las pequeñas parcelas, muchas veces cercadas con paredes y fincones, son un auténtico polvorín y un grave peligro para las viviendas cercanas a ellas.

Se trata de un deber de cumplida obligación para todos los propietarios y en otro caso, es decir, en caso de incumplimiento de sus deberes por parte de los propietarios, el Ayuntamiento de Muelas del Pan de conformidad con la ley de Urbanismo de Castilla y León, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución obligatoria a los dueños de terrenos a realizar las obras necesarias para conservar o reponer las condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación establecidos. El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Consistorio a proceder a su ejecución subsidiaria.

Vista de solares adecentados por los propietarios en cumplimiento de la normativa municipal. | CH. S.

El Ayuntamiento de Muelas del Pan puso en vigor el día 6 de febrero de 2026 la ordenanza reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico de su término municipal, una vez que fue aprobado por la Corporación Municipal y durante la exposición pública no se presentó alegación alguna. Con su puesta en marcha quedan derogadas todas las anteriores y muy en concreto la aprobada por la Corporación Municipal el día 10 de marzo de 2017.

Respecto de la condición de propietario "la realidad municipal nos obliga a establecer unos criterios para concluir quien es el titular de los terrenos".

Para ello se ha recurrido a la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, al estimarse su utilidad práctica, puesto que en los pueblos de este país aún existen demasiados terrenos y fincas sin matricular, por tanto, ha de disponerse de un mecanismo efectivo para que, salvo prueba en contrario, se pueda considerar propietarios a una denominada persona o grupo de personas, siendo a este respecto los registros fiscales, como el Catastro, una herramienta indiciaria fiable, caso de que el Registro de la Propiedad no disponga de información demanial al respecto. De lo contrario, la ordenanza devendría impracticable en multitud de ocasiones.

La situación, similar en la mayoría de los pueblos de toda la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, es que el éxodo rural y el abandono de la práctica agroganadera, unida a la despoblación rural galopante, ha traído consigo el que muchas fincas y solares están en manos de gente que reside fuera e incluso muchas que no se sabe de quien son al no haber partido las herencias los herederos tras el fallecimiento de sus padres.

La ordenanza nació con una vocación clara: conseguir un adecuado estado de limpieza y conservación de los solares, parcelas y terrenos vacantes de edificación, en orden a reducir el riesgo, tanto de producción como de propagación de incendios, en aras a conseguir un estado saneado de dichos terrenos, eliminando la acumulación de desechos o residuos con arreglo a lo preceptuado en la ley de Urbanismo de Castilla y León, en relación, a su vez con el Plan de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Muelas del Pan.

Con respecto al Plan de Prevención de Incendios del Municipio de Muelas del Pan "los propietarios deberán mantener las parcelas, solares y terrenos vacantes de edificación del término municipal limpios y desbrozados, con la periodicidad que fuere necesaria, en orden a evitar la aparición y reaparición de maleza y broza, de modo que con ellos se reduzca el riesgo de ignición y propagación de incendios, con eliminación de la capa vegetal y de aquellos materiales inflamables o susceptibles de provocar fuegos, debiendo además velar por la recogida y eliminación de dichos restos y materiales".

Del mismo modo, cuando se hayan acumulado residuos en sus propiedades, quienes sean sus dueños deberán proceder a la desinfección o limpieza de los terrenos para prevenir la aparición de focos endémicos, infecciosos o insalubres. Una obligación que se "entiende exigible de forma permanente en suelo urbanos y urbanizable".

En teoría la limpieza y desbroce en suelos urbanos y urbanizables es obligatoria a los largo de los 365 días del año y en el resto de propiedades antes del uno de junio de cada año. La realidad parece ser otra y en la práctica unas familias han cumplido con su deber y otras no. De ahí el temor a los incendios en un verano caliente tras una primavera ya de por si demasiado cálida.

El incumplimiento de las obligaciones facultará al Ayuntamiento para proceder mediante ejecución subsidiaria que habrá de sustanciarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa notificación a la persona obligada, pudiendo ejecutar los trabajos por sí mismo o a través de las personas que determine, a costa del obligado, siéndole repercutidos el importe de todos los gastos, daños y perjuicios.

A tenor de la ley de Urbanismo de Castilla y León la omisión del deber de conservación y limpieza de los terrenos ha de calificarse con una infracción leve, no obstante, quienes incumplan sus obligaciones pueden exponerse a sanciones económicas que irían desde los 1.000 a los 10.000 euros, siempre proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción.