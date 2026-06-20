Los maestros artesanos se dan cita en el mercadillo de Bermillo

Aprovechando el tercer sábado del mes, el mercadillo de Bermillo de Sayago abría sus brazos a nuevos puestos en una apuesta por poner en valor el buen hacer de los artesanos de la comarca y provincia.

La cita, impulsada por la Asociación de Empresarios de Sayago dentro del convenio firmado con el Ayuntamiento municipal, busca promocionar oficios tan variados como la talla en madera, la repostería, la bisutería o la moda. También en apuestas adaptadas a los nuevos tiempos como el modelado en 3D y, cómo no, con la esencia de Sayago en forma de merchandising o a través de la recopilación de datos y hechos históricos que el periodista y escritor José María Barrigós hace en su libro "Mítico Sayago" que va ya por su tercera edición.

En total, más de medio centenar de puestos que han copado la plaza de Requejo y la vecina plaza de Calvo Sotelo uniéndose al tradicional mercadillo de ropa y productos agroalimentarios. La iniciativa sigue la estela del mercadillo navideño impulsado durante el pasado año con la vista puesta en dar "mayor visibilidad a los artesanos de la zona". Para sortear el escollo de la movilidad, se habilitó un servicio de transporte gratuito previo concierto el día anterior.

Uno de los maestros de la talla en madera con varias de sus creaciones, desde juguetes a menaje del hogar. / Cedida

Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago ha destacado la apuesta por sacar a la calle el trabajo local más allá de las fechas clave para la llegada masiva de los segundos residentes. Todo ello con el objetivo de impulsar la economía y garantizar la viabilidad de los profesionales de la zona.

Al tiempo, extiende la mano a todo aquel consistorio de la comarca interesado en acoger esta iniciativa que, en todo caso, pretende regresar a la cabecera de la comarca antes de finalizar el año habida cuenta del grado de satisfacción mostrado por artesanos y por los propios visitantes. Muchos han sido los que han aprovechado para hacer la compra en un tercer sábado de mes más animado de lo habitual.