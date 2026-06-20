Localizan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo

Sobre las 12:38h de hoy sábado, en una inmersión de buceadores del GEAS, Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que participaba en el dispositivo de búsqueda, ha localizado en el agua, sumergido, a la persona que desapareció ayer en el embalse de Ricobayo.

El hallazgo del cuerpo sin vida pone fin a una intensa búsqueda ininterrumpida, dirigida y coordinada por la Guardia Civil, en la que han participado diversas unidades y especialidades, patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Zamora, la Central Operativa de Servicios y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zamora, el helicóptero de la Unidad Aérea de León, el Equipo PEGASO con drones, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) de Zamora como Puesto de Mando Operativo (PMO) y GEAS (Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas) de Valladolid y la UAS (Unidad de Actividades Subacuáticas) de Valdemoro (Madrid), coordinados por el Teniente Adjunto de la Compañía de Zamora como responsable del dispositivo.

Colaboraron en el dispositivo, bomberos del Consorcio de la Diputación Provincial de Zamora con base en Bermillo y Zamora con la aportación de dos embarcaciones con sus dotaciones, y en el día de hoy se sumaron efectivos de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León.

Una vez localizado el cuerpo, se ha activado la comisión judicial para su levantamiento y traslado al Instituto Anatómico Forense de Zamora.

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