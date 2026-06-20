El joven ahogado en el embalse de Ricobayo era un venezolano afincado en Zamora

El joven de 20 años localizado finalmente sin vida pasado el mediodía de este sábado mientras nadaba en el embalse de Ricobayo pertenece a una familia de origen venezolano afincada en Zamora. Fue en la tarde de ayer viernes, cuando la víctima se desplazaba en compañía de tres amigas hasta la playa conocida como Las Revueltas o La Casilla, situada a escasos metros del mirador de Ricobayo en el término municipal de Muelas del Pan.

El joven desapareció cuando se disponía a cruzar a nado un tramo con una profundidad de hasta 30 metros. Según relataron los testigos a los servicios de búsqueda desplegados en la zona, la víctima se paró pero sin pedir auxilio poco antes de llegar al medio para, a continuación, sumergirse en un punto que cuenta con 19,5 metros de hondura, tal y como confirmaron los buzos del UAS (Unidad de Actividades Subacuáticas) de Valdemoro en Madrid en las primeras inmersiones.

Eran las 17:35 horas cuando la Sala de Emergencias del 1-1-2 recibía el aviso por desaparición tras informar de lo sucedido y realizar los primeros rastreos por la orilla, Así como realizando pequeñas inmersiones en la zona en la que se le vio por última vez y que fue marcada por los GEAS (Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas) de Valladolid con una boya.

En ese momento en la zona se encontraban cerca de una veintena de bañistas repartidos por la explanada del espolón con vistas al puente de arco por el que atraviesa la Nacional 122. El grupo de amigos se situó en la margen derecha donde se ha hallado finalmente el cuerpo sin vida.

El operativo desplegado confirmaba durante las pesquisas que se trata de un terreno muy escarpado cuyo desnivel inicial ya se acerca a los seis metros de profundidad. La playa de Las Revueltas es un espacio de recreo habitual no solo para los vecinos de la zona, sino para los zamoranos que desean darse un baño en un entorno natural.

Tras las primeras pesquisas, la zona fue acordonada y desalojada para montar el amplio operativo de búsqueda que se ha extendido hasta las 12:35 horas de este sábado, momento en el que buceadores del GEAS localizaban el cuerpo sumergido en el agua.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)