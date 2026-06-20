Impulso al sector apícola en Zamora: inaugurada una nueva línea de envasado y etiquetado en Mombuey

Una nueva línea de envasado y etiquetado de miel de Apis Durii en Mombuey permitirá dar un impulso al sector apícola que, con paso firme, está ganando terreno en la provincia de Zamora.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado provincial por la comarca de Sanabria-La Carballeda, Ramiro Silva Monterrubio, y el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, han asistido este sábado a la inauguración de la nueva línea de envasado y etiquetado de miel promovida por la Unión Profesional de Apicultores de Zamora (Apis Durii), actuación financiada con 70.000 euros por la institución provincial y que supone un importante impulso para la modernización y competitividad del sector apícola zamorano.

La nueva línea de envasado y etiquetado de miel permitirá a los apicultores profesionales de la provincia disponer de una infraestructura común para el envasado y comercialización de su producción, aportando valor añadido a la miel zamorana y mejorando su posicionamiento en el mercado.

Participantes en el acto de inauguración posan en una foto en las nuevas instalaciones. / Cedida

La línea instalada en Mombuey cuenta con capacidad para envasar, cerrar y etiquetar hasta 800 kilos de miel por hora, lo que permitirá agilizar notablemente un proceso que hasta ahora requería una importante dedicación de tiempo y mano de obra por parte de los productores.

La inversión realizada ha contado con el apoyo de la Diputación de Zamora a través de un convenio de colaboración con Apis Durii para la adquisición del equipamiento necesario. A esta actuación se suma además una inversión adicional de 30.000 euros realizada por la propia asociación, destinada a la adaptación y adecuación de las instalaciones que albergan la nueva infraestructura.

Durante el acto de inauguración, Ramiro Silva destacó la relevancia de esta actuación para la comarca de Sanabria-La Carballeda y para el conjunto de la provincia. "Estamos ante una inversión estratégica para los apicultores, para esta zona y para la localidad de Mombuey. La apicultura es una actividad con una gran implantación en nuestro territorio y merece contar con infraestructuras modernas que permitan mejorar su rentabilidad y facilitar el trabajo diario de los profesionales", señaló.

El vicepresidente segundo de la institución provincial también recordó además que la comarca de Sanabria-La Carballeda concentra aproximadamente el 50 por ciento de las colmenas de toda la provincia, lo que convierte a este territorio en uno de los principales referentes del sector apícola zamorano.

Autoridades y responsables de la asociación comprueban el funcionamiento de los nuevos equipos. / Cedida

Por su parte, Emilio Fernández destacó que la nueva línea de envasado y etiquetado contribuirá a fortalecer la cadena de valor agroalimentaria provincial y a generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a la transformación de productos de calidad.

La infraestructura favorecerá además la cooperación entre los apicultores profesionales, optimizando recursos y reduciendo costes individuales, al tiempo que permitirá mejorar la trazabilidad, homogeneidad y calidad del producto final.

La apicultura constituye uno de los sectores agroganaderos con mayor arraigo en la provincia de Zamora. Actualmente, existen alrededor de 600 apicultores que gestionan cerca de 43.000 colmenas, cifras que ponen de manifiesto la importancia económica, social y medioambiental de esta actividad para el medio rural zamorano.

Con el apoyo a este proyecto, la Diputación reafirma su compromiso con el sector primario y con aquellas iniciativas que generan riqueza, empleo y oportunidades en el territorio, contribuyendo a fijar población y a fortalecer el tejido productivo de las comarcas rurales de la provincia.