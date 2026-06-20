Canciones que suenan a tradición: el certamen musical de Espigas revaloriza el folclore zamorano

Conservar y divulgar la variedad y riqueza de la música tradicional de la provincia. Con este objetivo, la Federación de Asociaciones de Campos, Pan y Norte-Duero, "Espigas", ha celebrado este sábado en Moreruela de los Infanzones la XXI edición del Certamen de Canciones Tradicionales que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un referente musical y en el punto de encuentro de coros pertenecientes a asociaciones culturales de las tres comarcas.

Ocho agrupaciones musicales participaron en el certamen, que reunió a centenares de personas en la localidad anfitriona.

Los asistentes pudieron disfrutar del repertorio preparado para un reencuentro tan especial por los integrantes de los ocho coros de otros tantos pueblos que, sobre el escenario, derrocharon talento y sus ganas de compartir con el público su afición a la música tradicional.

De hecho, los integrantes de los distintos coros han intensificado en las últimas semanas los ensayos para ofrecer un brillante espectáculo. Precisamente, este es otro de los objetivos que persigue Espigas con esta cita anual con la música tradicional, ya que los ensayos contribuyen a mantener y a dinamizar la actividad cultural en los pueblos.

No obstante, la Federación es consciente de que para potenciar la cultura como un motor de desarrollo del medio rural es necesaria una mayor implicación de jóvenes que den el relevo a las personas que sustentan las asociaciones.

En el certamen participaron los coros de asociaciones de Moreruela de los Infanzones, Torres del Carrizal, Andavías, Castronuevo, Belver de los Montes, Castroverde de Campos, Manganeses de la Lampreana y Villalba de la Lampreana, que cerraron la gala con la interpretación conjunta de "El burro y la tarara".

Una vez concluido el espectáculo, la Federación agradeció la colaboración de las diferentes agrupaciones musicales, a las que entregó un obsequio en señal de agradecimiento por participar y por mantener viva la memoria colectiva del folclore zamorano.