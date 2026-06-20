Bravura contenida y pasión a raudales marcan el primer encierro campero de Guarrate

La bravura contenida de las reses la compensaron este sábado con creces los caballistas, cortadores y corredores en el primer encierro por el prado en Guarrate dentro de las fiestas en honor a San Antonio. Un año más, a la masiva afluencia de público respondieron también los caballistas -más de 200- procedentes de todos los rincones del contorno, así como de provincias no tan cercanas como Guadalajara.

La suelta de los dos novillos regalaron estampas de postal durante los tres espantes con el público arremolinado en las talanqueras y remolques. Como también las ofreció la subida al casco urbano de uno de los astados flanqueado por siete bueyes, con susto incluido. "Se llena el pueblo", reconocen los propios vecinos orgullosos de unos festejos con solera y que cuentan con una normativa municipal propia desde el pasado año con el objetivo de preservar su "esencia original".

Un festejo que no estuvo exento de sustos, en esta ocasión protagonizados por la vaca brava que arrolló a un corredor durante el encierro urbano, pero que no revistió gravedad, siendo atendido de forma ambulatoria por el equipo de emergencias desplegado en la zona.

Es el arranque de unas fiestas que continuarán mañana domingo con el segundo de los encierros por el prado que arrancará a las 10.30 horas para continuar acia el entorno urbano. Ya por la tarde será el turno de la actuación de Alquitara previo a la tradicional cena de peñas en la era.

El lunes la comida popular a base de paella y el grand prix en la plaza de toros pondrán el broche al programa festivo en honor a San Antonio.