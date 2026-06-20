Amplían el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo

El operativo de búsqueda del joven de unos 20 años desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo, en el término municipal de Muelas del Pan, continúa este sábado con un amplio despliegue de medios coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

La intervención comenzó el viernes, después de que a las 17.35 horas se recibiera una llamada alertando de que varias personas no lograban localizar a un joven que se encontraba nadando en las proximidades del Mirador de Ricobayo, en la zona conocida como la playa de La Casita.

Desde el primer momento fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos de Zamora, que iniciaron las labores de búsqueda en el entorno del embalse. Sin embargo, los trabajos desarrollados durante la tarde y la noche no permitieron localizar al joven.

Amplían el dispositivo de búsqueda en el embalse de Ricobayo / JCyL

Drones, helicóptero y medios acuáticos

A primera hora de este sábado se ha reforzado el operativo con la incorporación de nuevos recursos especializados. La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha movilizado el puesto de mando avanzado Apolo, desde donde se coordinan las actuaciones sobre el terreno, además de una Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) con dos operadores y técnicos del Centro Coordinador de Emergencias.

También participa en el dispositivo la Unidad Fénix de Drones, cuyos equipos realizan labores de rastreo aéreo para ampliar la capacidad de búsqueda en la zona.

A estos recursos se suman los medios desplegados por la Guardia Civil, entre ellos los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y un helicóptero de rescate, así como efectivos de los Bomberos de Zamora y de los Bomberos de la Diputación de Zamora.

Además, se ha incorporado al operativo la Asociación de Salvamento y Rescate Acuático de Castilla y León, cuyos miembros colaboran en las tareas de localización junto al resto de equipos de emergencia.

Los trabajos continúan en el embalse y su entorno, donde los distintos recursos coordinan sus esfuerzos para tratar de localizar al joven desaparecido.