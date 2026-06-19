La práctica hace al maestro

La digitalización forma ya parte de la vida cotidiana: pedir una cita médica, hacer una gestión bancaria o realizar trámites administrativos depende cada vez más de herramientas digitales. Por ello, la autonomía digital se ha convertido en un factor clave para garantizar que las personas mayores puedan seguir desenvolviéndose con independencia en el medio rural.

El proyecto Silver Jobs, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg España-Portugal - Poctep, trabaja precisamente en esa dirección: facilitar que las personas mayores aprendan a usar la tecnología con seguridad en su vida diaria.

Para ello, se ha desarrollado una metodología específica de aprendizaje adaptada a las personas mayores. El enfoque parte de algo muy sencillo: aprender haciendo. Es decir, que en lugar de trabajar con explicaciones teóricas, las sesiones se organizan en torno a situaciones reales prácticas, como pedir una cita médica, hacer una transferencia bancaria o enviar un mensaje de WhastApp.

Uno de los aspectos que más influye en el aprendizaje digital es el acompañamiento. En muchos casos, familiares o personas cercanas realizan por ellas las gestiones digitales, algo que puede ser útil en momentos puntuales, pero que también limita la posibilidad de aprender. Por eso, Silver Jobs insiste en que el acompañamiento debe facilitar el aprendizaje, no sustituirlo.

El proyecto ha puesto en marcha un programa de formación desarrollado en 50 municipios del espacio transfronterizo entre España y Portugal, con la participación de la Diputación de Zamora, la Cámara Municipal de Braganza, el Instituto Politécnico de Braganza, la UNED y la Cámara Oficial de Comercio de Zamora, que trabajan de forma coordinada para impulsar soluciones de inclusión digital en el territorio.

La reducción de la brecha digital constituye uno de los grandes retos asociados al envejecimiento de la población y a la transformación tecnológica de la sociedad. En este contexto, iniciativas como Silver Jobs contribuyen a garantizar que las personas mayores puedan acceder en igualdad de condiciones a servicios esenciales y oportunidades de participación social.

Profesionalización de los cuidados

Otra de las líneas de trabajo de proyecto Silver Jobs es la profesionalización de los cuidados, para lo que lanza en el mes de septiembre en España una nueva edición de su formación sociosanitaria para cuidadores Silver.

El objetivo es fortalecer las competencias profesionales vinculadas a la atención a las personas mayores, un sector estratégico para afrontar el reto demográfico y generar nuevas oportunidades de empleo en el medio rural.

Este tipo de formaciones son innovadoras en Europa, y en Zamora se desarrollan a través de la Diputación de Zamora, mediante el Servicio de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad.

Una propuesta de 70 horas en modalidad online que permanece abierta de forma permanente y que no requiere titulación previa. El programa ha sido diseñado para dotar tanto a cuidadores profesionales como informales de las competencias necesarias para responder a los desafíos que plantea una sociedad cada vez más envejecida.

La formación aborda aspectos fundamentales relacionados con la atención integral a las personas mayores, combinando conocimientos sociosanitarios tradicionales con contenidos innovadores vinculados a la transformación digital, la comunicación intergeneracional, la salud emocional, la lucha contra la soledad no deseada, la adaptación al cambio climático y el conocimiento de las políticas europeas de protección social.

Por su parte, Portugal ya ha completado con éxito la segunda edición del programa formativo, reafirmando el interés existente a ambos lados de la frontera por impulsar nuevos perfiles profesionales.

El legado de los clásicos

El escritor, divulgador y experto en cultura clásica Emilio del Río participó en el II Encuentro Empresarial sobre subvenciones e instrumentos financieros de Zamora, una jornada que reunió a empresarios, emprendedores y profesionales interesados en conocer nuevas oportunidades de financiación y crecimiento empresarial, y en las que el proyecto Silver Jobs estuvo presente a través de su Centro de Innovación Social.

Emilio del Río / Cedida

Reconocido por su capacidad para acercar la sabiduría de los clásicos al mundo actual, Del Río ofreció una intervención inspiradora centrada en la importancia de la comunicación, el liderazgo y la capacidad de adaptación como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos de una sociedad en constante transformación.

De Río reivindicó el legado de los clásicos para impulsar el liderazgo y el emprendimiento porque "muchas de las respuestas a los retos actuales ya fueron planteadas hace más de dos mil años. Ha cambiado la tecnología, pero las grandes cuestiones relacionadas con la condición humana siguen siendo las mismas".

Uno de los mensajes centrales de su intervención fue el papel estratégico de la comunicación. Para Del Río, las empresas, los proyectos y las personas son aquello que comunican. "Somos lo que comunicamos y lo que no se comunica no existe", señaló, subrayando la necesidad de transmitir con claridad los objetivos, los valores y la visión de cualquier iniciativa empresarial.n