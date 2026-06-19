Impulso al emprendimiento turístico rural en Zamora: 144 profesionales completan el programa de capacitación
Los participantes de la iniciativa enmarcada en el proyecto Silver Economy han mejorado sus competencias en inglés, enología aplicada al territorio y cocina digital en la apuesta por fortalecer el tejido económico local
E. V.
Un total de 144 profesionales de la provincia de Zamora han completa con éxito el programa formativo especializado en el sector turístico rural. La iniciativa, enmarcada en el proyecto Silver Economy, les ha permitido mejorar sus competencias lingüísticas y especialización en enología y maridaje a lo largo de los cinco meses de formación online.
Este ha sido precisamente uno de los pilares sobre el que se basa el nuevo curso impulsado desde el área de Emprendimiento y Fondos Europeos de la Diputación provincial con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación independientemente de si se reside en un medio rural o en un entorno urbano.
De esta forma, se apostó por un programa en modalidad íntegramente a distancia que permite sortear barreras geográficas, facilitando la participación desde cualquier punto de la provincia y contribuyendo a la cohesión territorial y a la reducción de desigualdades en el acceso a la cualificación profesional.
El programa formativo apostaba por una capacitación específica y adaptada a las necesidades actuales del sector turístico y hostelero aplicadas al entorno rural, favoreciendo la mejora de las competencias profesionales de trabajadores, emprendedores y personas interesadas en desarrollar su actividad en un ámbito con un importante potencial de crecimiento para la provincia.
Entre los contenidos impartidos destacan la mejora de competencias lingüísticas en inglés orientadas a la atención al visitante internacional, la formación en seguridad e higiene alimentaria, la especialización en enología y maridaje vinculada al patrimonio vitivinícola de Zamora, así como técnicas avanzadas de cocina profesional y presentación gastronómica.
Otra de las novedades ha sido la aplicación de una metodología innovadora basada en contenidos interactivos, tutorías personalizadas, webinars en directo, foros de participación y materiales audiovisuales especializados. La formación ha estado distribuída en cuatro acciones formativas complementarias: inglés B1 aplicado a la atención al cliente en entornos rurales (110 horas), Prevención de Riesgos Laborales en restauración (25 horas), Enología (50 horas) y Cocina Profesional Digital (75 horas).
Alta satisfacción
Los participantes han confirmado su alta satisfacción por la calidad de los contenidos (mediante una metedología basada en la aplicación de situaciones reales) y el acompañamiento permanente del equipo docente. Al tiempo, valoran la aplicación práctica de los contenidos impartidos, especialmente en los módulos relacionados con la gastronomía y la enología, dos ámbitos con gran potencial para la diferenciación y promoción de la oferta turística de la provincia.
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