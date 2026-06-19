Cuenta atrás para la apertura de las piscinas municipales: horarios, precios y día de apertura

Con la llegada del verano y el fin de las clases, las piscinas de estos municipios cercanos a Zamora comienzan su cuenta atrás para abrir sus piscinas municipales. El día de apertura los vecinos de estas localidades podrán entrar a estos recintos de manera gratuita.

Además, la llegada del buen tiempo y de las próximas olas de calor, hace que este año la temporada de baños llegue con más ganas que nunca por parte de los habitantes de estas localidades, pues gracias a estas instalaciones pueden pasar un rato agradable y huir de las altas temperaturas estivales.

Piscina Moraleja del Vino

La piscina municipal abrirá sus puertas el día 20 de junio. Esta contará con una obra nueva que se estrenará con el comienzo de la temporada, el mismo día de la apertura, mejorando de esta manera los servicios que ofrece este recinto.

En relación a los horarios estos serán de la siguiente manera, la piscina abrirá a la 13:00 hora y cerrará a las 20:00, siguiendo estos desde su día de apertura hasta el día que acaba la temporada, el 31 de agosto.

Los precios no varían con respecto a la pasada temporada, siendo esta una de las piscinas más económicas de la zona, con un precio para los adultos (partir de 15 años) de dos euros, para los niños (de 4 a 14 años) de 1,5 euros y para los niños menores de cuatro años la entrada será completamente gratuita.

Esta piscina también contará con un sistema de abonos de treinta baños y los miembros de la misma familia podrán compartirlos. Los precios de los bonos cambian en función de las edades de quien vaya a sacarlo y hacer uso de estos, siendo de 50 euros el bono adulto y de 38 euros el bono infantil.

Piscina de Roales del Pan

La piscina municipal abrirá sus puertas el 25 de este mes, siendo este, un día de puertas abiertas para los vecinos de la localidad y todo aquel que quiera acercarse a disfrutar de estas instalaciones. Además, este año, desde el consistorio se aplica la novedad de ampliar dos días más la jornada de puertas abiertas. Esta iniciativa estará presente desde el mismo día la apertura, continuado los días 26 y 27 de junio, finalizando la jornada de puertas abiertas este último día.

Instalaciones de la piscina municipal de Roales. / Foto David Rodríguez

El sistema de precios fija las entradas en dos categorías totalmente diferentes, estas son la categoría de adulto y la categoría de niños. El primer rango contará con un precio total de 2,50 euros y es el correspondiente para los adultos, para el segundo rango de edad, el de los niños, contará con un precio de uno 1,50 euros la entrada.

Esta piscina también contará con un sistema de bonos para disfrutar a lo largo de la temporada, estos se pondrán usar y disfrutar por un periodo máximo de 15 días, pudiendo sacarlos de nuevo una vez acabado este. Los precios, al igual que en las entradas, serán diferentes. En el caso de los adultos, estos tendrán que pagar 35 euros para obtener este abono mientras que, en el caso de los niños, estos tendrán que pagar 20 euros para poder disfrutar de 15 días de baños.

Piscina de Coreses

La piscina municipal de Coreses abrirá sus puertas este sábado, 20 de junio, contando con un horario de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos el horario de la piscina será mayor, abriendo sus puertas al mediodía y cerrando a las 21:00 horas.

En el precio de las entradas encontramos un sistema muy similar al de las otras piscinas. Esta establece un precio de 2 euros para los mayores de 15 años, para los menores o iguales a 14 años establece uno de 1,5 euros, mientras que para los menores de tres años la entrada es gratuita.

Piscinas en Coreses. / Cedida.

Además, esta piscina también cuenta con un sistema de abonos, pudiendo sacar el abono para toda la temporada o por mes. Los abonos se pueden sacarse de manera individual dividiéndose en menor o igual a 14 años con precio para la temporada de 45 euros o 25 euros el mes y para gente mayor de 15 años con un precio de 60 euros la temporada y 35 euros el mes.

Dentro de los abonos esta piscina da la posibilidad de sacarlos de manera familiar, pudiendo obtenerlo el matrimonio con un precio de 85 euros la temporada o 50 euros el mes. Además, este formato incluye a los matrimonios con un hijo menor de 14 años con un precio de 100 euros la temporada y de 60 euros el mes y también se incluye en este formato a las familias con dos hijos o más y que estos sean menores de 14 años con precio de 120 euros toda la temporada y de 70 euros el mes.

Con la llegada del solsticio y el fin de las clases, tanto los niños sus padres y cualquier vecino, está desando que se produzca la apertura de estos recintos. Las piscinas se convierten en lugares de convivencia vecinal en la que las personas disfrutan de un buen ambiente y se dan un chapuzón para huir de las altas temperaturas propias del verano.