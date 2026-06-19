Coreses invita a protegerse "contra el machismo y también contra el sol"

"Hasta aquí he llegado: la lectura puede esperar a mañana. La lucha contra el machismo no". Cerrar un libro con un mensaje tan contundente reconduce hasta el relato más liviano. Con este objetivo nace la campaña impulsada desde el Ayuntamiento de Coreses con el que pretende concienciar a los más jóvenes ante las primeras señales de un caso de violencia sobre la mujer. Una campaña que impulsará mediante el reparto de marcapáginas, incluso de cremas solares.

La idea, desarrollada por la agencia de publicidad "Alto el Fuego", apuesta por los principales espacios recreativos como escenario para impulsar la sensibilización, concienciación y prevención contra esta lacra social con un mensaje claro: ninguna agresión ni situación de acoso tiene cabida en Coreses.

Así, la piscina municipal, las fiestas patronales, pero también instalaciones como la biblioteca acogerán el reparto de merchadising para marcar la pausa en la lectura ("Hasta aquí he llegado") o para afrontar la exposición directa mediante el lema "Protégete contra el machismo y también contra el sol".

Se trata de materiales orientales a captar la atención de vecinos y visitantes y generar reflexión en el entorno rural que, incluyen, entre otros, roll-ups informativos con los primeros signos de la violencia machista.

De esta forma se busca hacer un llamamiento a la juventud para que rechace actitudes machistas, respete la libertad y la integridad de las mujeres y actúe cuando sea testigo de comportamientos inaceptables, prestando apoyo a las víctimas y alertando ante cualquier situación de riesgo.

En todos los artículos se incorpora de forma visible el teléfono 016, recurso gratuito y confidencial de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, disponible las 24 horas del día y que no deja rastro en la factura telefónica, aunque conviene eliminar la llamada del registro del terminal en determinados dispositivos.

La campaña podrá verse durante las próximas semanas con especial énfasis en las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, uno de los momentos de mayor participación juvenil y convivencia, con el objetivo de recordar que la diversión ha de ir siempre unida al respeto.