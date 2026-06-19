Concurso de cortes y bonos: Moraleja del Vino refuerza su apuesta taurina en las fiestas patronales

Un año más las fiestas de Moraleja del Vino vuelven a apostar por un amplio programa compuesto por numerosas orquestas de carácter regional y nacional, además, de esperar un gran número de peñistas y de apostar por un programa taurino muy potente centrado en actividades que se van a realizar en la plaza de toros.

Desde el consistorio de Moraleja se apuesta por actividades taurinas centradas en la plaza de toros de la localidad. Los festejos taurinos realizados en honor a su patrona darán comienzo el sábado 18 de julio con el concurso de cortes, concurso que llevaba años sin hacerse en la localidad, y que este año regresa siendo uno de los eventos más esperados por los vecinos.

Estos festejos continuarán el domingo 19 de julio con el encierro campero, evento que según el propio alcalde “es el primero de la zona de alrededor de Zamora y que tiene mucha afición”. Ese mismo día, pero por la tarde, también tendrá lugar la suelta de vacas en la plaza de toros, siendo una novedad de las fiestas de este año.

Por último, los festejos taurinos finalizan el día 20 de julio, primero tendrá lugar una actividad para los más pequeños a las 19:00 de la tarde para continuar una hora después con el humor amarillo, evento de los más disfrutados dentro de la programación

Cartel de las fiestas de Moraleja del Vino / Cedida

Con relación a las peñas, el alcalde espera “alrededor de unas sesenta peñas con un total de 1200 integrantes”. Este además refleja que “cada año hay más participantes y cada vez llama más la atención”, por eso desde el consistorio se ha aprobado la creación de un bono taurino para los participantes con el objetivo de poner en valor un año especial. Las peñas tendrás su despedida con una cena de convivencia realiza en la Plaza Mayor el jueves 23 de julio.

Las fiestas de la localidad, contarán con un amplio despliegue musical, con dj y orquestas diferentes cada día. Los eventos musicales arrancarán con la macro discoteca Alefran, dando el pistoletazo de salida a las fiestas. Estas contarán con orquestas como la Marsella y la Waykas, grupos musicales que “tienen mucho tirón” y con proyección nacional. Además, las fiestas contarán con formatos como Rave que propone un evento musical diferente o la orquesta Versus que presenta una novedad pues “estrena camión, por lo tanto, se espera un espectáculo mayor”.

Otro de los platos fuertes es la orquesta Kronos, grupo que tiene mucho tirón en Castilla y León y que el año pasado "gustó bastante a los vecinos de la localidad". Para finalizar, las orquestas acabarán con la actuación de Betty Lu que pondrá el cierre a estas fiestas.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Moraleja se apuesta por un programa de fiestas variado con actividades para todos los públicos y con él se espera el disfrute y la diversión de los vecinos y cualquiera persona que quiera acudir a esta festividad en honor a La Magdalena.