Cobreros aprueba la limpieza de fincas perimetrales con sanciones de hasta 10.000 euros

El Pleno de Cobreros aprobó por unanimidad, con 4 votos de Futuro y 1 del PP, la ordenanza reguladora de limpieza de terrenos en suelo urbano, urbanizable y rústico. La obligación abarca la limpieza de fincas de la zona perimetral a los cascos urbanos, de 400 metros, trasponiendo la normativa provincial. El Ayuntamiento hará público, mediante bandos, las zonas susceptibles de limpieza por parte de los propietarios.

La ordenanza estipula la obligación de la limpieza y sanciones de 1.000 a 10.000 euros por el incumplimiento de la obligación de los propietarios, a incorporar el propio enfoque legal elaborado por el Servicio Jurídico de la Diputación Provincial.

El Pleno presidido por Luis Miguel López Fernández, de Futuro, también aprobó la delegación de la capacidad recaudatoria de las sanciones "ejecución subsidiaria" a través del Servicio de Recaudación de la Diputación provincial. En aquellas propiedades con titularidad no actualizada se requerirá la limpieza o en su defecto la sanción, al titular que figure en el Registro de la Propiedad, en registros oficiales como el Catastro o el que ostente con notoriedad la propiedad de la finca.

Entre las aclaraciones sobre la aplicación de los 400 metros, que planteó el concejal de la oposición Alejandro Fernández, se ceñirá al plan de prevención de incendios anual de la Diputación, y a los planos con los anillos de seguridad que engloba todas las parcelas que estén dentro de ese perímetro.

La Corporación aprobó el calendario de fiestas para los 13 anejos del municipio, con una reflexión del Pleno al dejar a los pueblos sin sus fechas reales de las fiestas al trasladar la mayoría al mes de agosto.

En el turno de ruegos, los concejales pidieron adoptar medidas contra determinadas empresas de extracción de madera que "revientan todo", empezando por los caminos y las zonas de apilado de leña, en determinadas épocas. El problema es que el Ayuntamiento "no tiene constancia ni de cuándo ni de dónde".