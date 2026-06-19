La casa con terraza en Villarrín de Campos que te hará pensar que reformar una vivienda pueda ser una buena opción: mira el precio

Si te encantaría vivir en un pueblo con comodidades y sin el estrés de la ciudad, puede que esta oportunidad inmobiliaria te interese sin salir de la provincia de Zamora. Lo mismo ocurre si buscas una segunda residencia en un pueblo tranquilo, con servicios cerca y espacio para crear una vivienda a tu medida. Si tu perfil coincide con uno de estos dos casos, en Villarrín de Campos tienes a la venta esta casa para reformar completamente, una propiedad con patio, terrazas y almacenes que conserva el encanto de las viviendas tradicionales y ofrece margen para adaptarla a las necesidades de sus futuros propietarios.

La vivienda cuenta con una superficie de 74 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas. En la planta baja se encuentra un amplio recibidor, salón, cocina independiente y baño. Desde esta zona también se accede a un patio, uno de los grandes atractivos de la casa, que aporta luz, desahogo y posibilidades de uso al aire libre. Además, la propiedad dispone de almacén, un espacio muy práctico para guardar herramientas, enseres o material vinculado a una segunda residencia.

Baño para reformar en la vivienda. / Tucasa.com

La primera planta está destinada a la zona de descanso y cuenta con dos dormitorios amplios. Ambos tienen acceso directo a terrazas: una con vistas al patio interior y otra orientada hacia la calle, lo que permite disfrutar de distintos espacios exteriores dentro de la propia vivienda.

Una casa desde cero

El inmueble necesita una reforma integral, por lo que está especialmente indicado para quienes desean diseñar una casa desde cero, respetando su estructura original pero adaptándola a un estilo más actual y funcional. Actualmente dispone de carpintería exterior de aluminio, suelo de terrazo, carpintería interior de sapelli y agua caliente mediante calentador de butano.

Cocina para reformar / Tucasa.com

¿El precio? Vamos allá: 18.000 euros.

Extras

Entre sus extras destacan el patio, la terraza, las vistas despejadas y la presencia de árboles en el entorno. Además, la vivienda se encuentra en una localidad con servicios próximos como centros médicos, colegios, supermercados y zonas infantiles, lo que la convierte en una opción interesante tanto para escapadas de fin de semana como para estancias más largas.

Villarrín de Campos ofrece la tranquilidad de un pueblo zamorano sin renunciar a lo necesario para el día a día. Una casa con potencial, pensada para quienes buscan espacio, calma y la posibilidad de dar forma a un nuevo hogar en el medio rural.

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