Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo
Un amplio dispositivo de emergencia trabaja en la zona de la playa de La Casilla, en Muelas del Pan
Los servicios de emergencia mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar a un joven de unos 20 años cuya desaparición fue comunicada este jueves mientras se encontraba nadando en el embalse de Ricobayo, en el término municipal de Muelas del Pan.
El aviso se recibió a las 17.35 horas en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, donde se informó de que varias personas no lograban localizar al joven en la zona de baño de La Casilla, situada a escasos metros del mirador de Ricobayo.
Tras recibir la alerta, el 1-1-2 informó de inmediato al Centro Coordinador de Emergencias, que asumió la coordinación del incidente y movilizó a diferentes recursos especializados para participar en las labores de búsqueda.
Amplio despliegue de medios
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Zamora, que activó distintos recursos entre los que se encuentran el helicóptero de rescate y los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). También participan en el operativo los Bomberos de la Diputación de Zamora y los Bomberos de Zamora, que acudieron con una embarcación y equipo acuático para colaborar en las tareas de rastreo.
Asimismo, Emergencias Sanitarias-Sacyl fue movilizada como medida preventiva y de apoyo al dispositivo desplegado en la zona.
Los trabajos de búsqueda continúan tanto en el agua como en el entorno próximo al embalse, donde los distintos equipos coordinan sus esfuerzos para tratar de localizar al joven desaparecido. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente.
La zona de La Casilla es uno de los espacios más frecuentados del embalse durante los meses de verano, lo que ha motivado la rápida movilización de numerosos recursos de emergencia ante la gravedad de la situación.
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