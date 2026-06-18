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Las tormentas dejan 3 y 4 centímetros de ceniza en la zona de baño de Porto

El Ayuntamiento la Mancomunidad Tuela-Bibey emplearán medios propios para limpiar la playa fluvial, ahora cerrada al público

VÍDEO | Así está la zona de baño de Porto de Sanabria: la tormenta llena las orillas de ceniza

VÍDEO | Así está la zona de baño de Porto de Sanabria: la tormenta llena las orillas de ceniza

Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Porto

Las intensas tormentas registradas estos dos últimos días en Porto han provocado el arrastre de cenizas y lodos procedentes del incendio del Parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras Segundera y de Porto.

Entre 3 y 4 centímetros de cenizas quedaron depositados en la zona de baño portexa del río Bibey, a la altura del casco urbano, como resultado de “las apoteósicas tormentas”. La zona de baño ya estaba cerrada y ha sido el punto de acumulación más visible.

Las fajinas instaladas por la Consejería de Medio Ambiente retienen, como señalan los residentes, los arrastres de mayor volumen pero no las cenizas que se filtran fácilmente, y posiblemente la ceniza provenga principalmente de las zonas del incendio donde no se ha intervenido. Desde el Ayuntamiento, la medida será utilizar la zona de baño, con su cierre y apertura, como punto de retención y limpieza mediante medios propios y con los medios de la Mancomunidad Tuela-Bibey, el camión cisterna y las mangueras.

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La desaparición de la vegetación está originando también una importante erosión del terreno, al no cumplir las raíces de la vegetación con su función de sujeción del suelo. Hay zonas donde ha crecido la hierba pero no en la mayor parte del terreno. Confían que de cara a la primavera haya más área regenerada de vegetación.

Arrastre de cenizas a la playa fluvial de Porto.

Arrastre de cenizas a la playa fluvial de Porto. / A. S.

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