Sustos en Fuentesaúco y Villardondiego: bomberos de Toro aseguran un tejado y retiran un árbol
Los incidentes provocados por la adversa meteorología obligan al Parque a movilizar a dos dotaciones, que actuaron de forma simultánea en ambos pueblos
La tormenta y la adversa meteorología han obligado a los Bomberos de Toro a realizar en la tarde de este jueves dos intervenciones simultáneas en Fuentesaúco y en Villardondiego para intervenir en dos incidentes diferentes.
Por una parte, una dotación del Parque de Toro se trasladó hasta Fuentesaúco por el desprendimiento de una lima en el tejado de una vivienda del pueblo.
Los bomberos retiraron la lima, que había caído al interior de la vivienda habitada, y aseguraron el tejado para evitar nuevos desprendimientos.
En la segunda intervención, otra dotación del Parque se desplazó hasta Villardondiego, después de recibir un aviso sobre la caída de uno de los árboles de la plaza del pueblo. Los bomberos retiraron el árbol, que en la caída seccionó un cable de telecomunicaciones.
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