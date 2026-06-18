Suspenso en planificación, prevención y formación en incendios: el duro balance de Ahora Decide tras el desastre de Porto

Duro balance de Ahora Decide de la gestión realizada por la Consejería de Medio Ambiente en las comarcas de Sanabria y La Carballeda y, en concreto, en la zona afectada por los incendios durante el pasado verano. La formación zamorana otorga a la Consejería (entonces encabezada por Juan Carlos Suárez-Quiñones) un suspenso en planificación, prevención y formación de los trabajadores que componen el operativo de incendios, al tiempo que reivindica la apertura inmediata de los campings del entorno del Lago para evitar un mayor daño al motor económico de la comarca.

"Hay fórmulas, lo que no puede ser es que sigamos en esa situación de abandono". José Rodríguez Ballesteros denunciaba que la compensación tras el incendio de Porto-La Baña (en el que ardieron más de 16.000 hectáreas, más de la mitad del Parque Natural Lago de Sanabria) pasa por la reapertura de El Folgoso y Peña Guñón previo a su rehabilitación e inversión tras nueve y cuatro años cerrados al público.

Una reivindicación que llega ya en plena temporada de riesgo alto de incendios y tras un 2025 marcado por la falta de prevención en la que "no se ha hecho absolutamente nada", denuncia. Una afirmación para la que se ha amparado en el propio memorándum del Parque en el que no figura "ninguna quema controlada, ningún cortafuegos" ni "ningún desbroce periférico" ejecutada durante el pasado año.

Incide en la falta de limpieza de los caminos que son "absolutamente fundamentales" al constituir la vía de acceso de los operativos de extinción "y se encuentran con ese problema, precisamente, de que los caminos están llenos de maleza". Es el caso, menciona, el estado del acceso que une la Laguna de Peces con Vega de Tera, pese a las peticiones formuladas por los ganaderos de la zona.

La creación de los anillos de seguridad es "absolutamente urgente para todos los pueblos, sin exclusión", matizan elogiando la iniciativa impulsada por la Diputación de Zamora. Al tiempo, apuntan al riesgo de incendios que entrañan espacios como el pinar de próximo a Requejo y que supone una situación de "objetivo peligro" por su cercanía a las poblaciones de Terroso y de San Martín de Terroso y su ubicación a los pies de la carretera. "No sé cuántas veces le hemos pedido que se tale, que se hagan desbroces periféricos, que se hagan cortafuegos".

Cenizas y proliferación de algas

Eso en materia de prevención -recalcan-, porque en el apartado de reparación se cuestionan las técnicas empleadas, como elhelimulching -consistente en esparcir paja creando un efecto acolchado ("mulch") sobre laderas quemadas desde helicópteros- que "no fue eficaz" a la hora de evitar el arrastre de las cenizas hasta los ríos Tera, Forcadura y el propio Lago, lamenta Rodríguez Ballesteros.

Una vez más, echa mano al documento expuesto durante la reunión del Patronato del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto para ahondar en las consecuencias de este daño colateral en forma de crecimiento de algas. A ello se suma los continuos problemas de abastecimiento de agua que, recuerda, continúan afectando a localidades como Vigo de Sanabria y Galende.

Críticas también por la falta de personal que compone el operativo de extinción de incendios que está "incompleto" y "manga por hombro". Advierte el político zamorano que los trabajadores contratados como peones ejercen funciones de bombero forestal "para las que no están preparados ni están, desde luego, cualificados", lo que supone advierte un "fraude de ley".

"Tiene narices": la valoración a las palabras de Sánchez

Por su parte, el portavoz y "cabeza visible" de Ahora Decide, Manuel Fuentes, consideró "indignante" y un "sinsentido" el nombramiento de Juan Carlos Suárez-Quiñones, que abandona la Consejería de Medio Ambiente para asumir las competencias de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Al tiempo, calificó de "decisión de cara a la galería" la reciente creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales a cargo de Ángel Sánchez quien, vaticina, va a ser "famoso muy pronto" tras sus primeras declaraciones sobre el alto coste económico que supondría mantener el operativo de prevención los 365 días.

Congreso extraordinario de Ahora Decide

Una valoración que la formación zamorana ha adelantado en la misma semana que celebrará su congreso extraordinario. Será este sábado cuando el edificio de los sindicatos situado en la plaza de Alemania acoja la exposición de cinco proyectos de éxito que se están implementando en municipios gobernados por Ahora Decide. Unos enarbolados como ejemplo de "espacios culturales interesantes" como un freno a la despoblación.