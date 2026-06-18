Cuando prevención no entiende de kilómetros: la atención psicosocial aterriza en nueve pueblos de Zamora con "Rutas de Bienestar"

Prestar atención psicosocial a la población longeva en los pequeños municipios del medio rural. Con este objetivo nace el proyecto "Rutas de Bienestar" que echará a andar el próximo mes de septiembre en nueve pueblos de la provincia de Zamora mediante actividades grupales y adaptadas a las necesidades, recursos y casuísticas de cada territorio.

Un equipo itinerante y multidisciplinar de profesionales (psicólogos, neuropsicólogos, educadores sociales, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales) serán los encargados de dinamizar serán los encargados de acercar recursos especializados a las personas que viven en localidades donde el acceso a este tipo de servicios resulta más limitado. Bermillo de Sayago, Alcañices, Tábara, Toro, Trabazos, Fonfría, Faramontanos de Tábara, Ferreras de Abajo y Fermoselle serán los primeros en beneficiarse de este programa que ya se está aplicando en los medios rurales de Castilla y León (concretamente en las provincias de Valladolid y Segovia), Aragón y Murcia.

Para el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, "volcarse con el mundo rural no es solo hacer un puente, una carretera o renovar un alumbrado", sino incidir también en la parte social que "tanto afecta a nuestros mayores". El proyecto, impulsado por la Fundación Intras en colaboración con la institución provincial zamorana, apuesta por un trabajo "muy enfocado a la prevención" y al bienestar tanto físico como emocional.

El programa, que se extenderá durante un año, está dirigido a mayores de 65 años, personas con discapacidad y/o en situación de dependencia. La previsión es trabajar con grupos de hasta 20 personas, ajustándolo en función del espacio disponible en cada municipio.

Destaca Adrián Pérez en calidad de director territorial de Intras, la importancia de este proyecto piloto a la hora de atraer fondos europeos para invertirlos en servicios "que no siempre se pueden encontrar en el medio rural": "Hablaríamos de sesiones de gestión emocional, habilidades sociales, de fisioterapia y de educación física para prevenir futuros problemas". Pero, incide Pérez, también en el enfoque de colaboración mutua en la que, guiados por un profesional de la Psicología, los vecinos puedan detectar y mitigar casos de soledad no deseada en su entorno más próximo así como reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental.

Un proyecto que se apoya en la Diputación y en las corporaciones municipales como los "verdaderos conocedores del territorio" y que ha sido presentado en presencia del vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio; la diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Amaranta Ratón y representantes de los ayuntamientos participantes como Fermoselle y Bermillo, José Manuel Pilo y Dolores Nobre.

El proyecto está financiado por la Unión Europea y Fundación MAPFRE a través de la convocatoria Ayudas +RURAL 2025, dentro del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil, Garantía Juvenil y Lucha contra la Pobreza. Aunque el proyecto se desarrolla en un total de tres comunidades, será en el medio rural zamorano donde tenga una mayor implantación consolidando su papel como referente Silver.

El proyecto está dirigido especialmente a personas que residen en entornos rurales y que, por motivos geográficos, sociales o económicos, encuentran dificultades para acceder a recursos especializados relacionados con la salud mental y el bienestar. Las intervenciones ofrecerán así una atención cercana, accesible y adaptada a las necesidades propias de cada municipio.

Comunidad, tecnología cotidiana y proximidad

Uno de los aspectos más innovadores del programa es su enfoque comunitario y de proximidad. En lugar de esperar a que las personas se desplacen a centros especializados, serán los profesionales quienes acudirán a los municipios para desarrollar las actividades, trabajando además de forma coordinada con los servicios sociales, sanitarios y comunitarios ya existentes en cada territorio.

La iniciativa contempla el uso de herramientas tecnológicas cotidianas, como teléfonos móviles o tabletas, para facilitar el seguimiento de las personas participantes y favorecer la comunicación con los profesionales, especialmente en aquellos núcleos de población donde el aislamiento geográfico puede dificultar el acceso continuado a determinados recursos.