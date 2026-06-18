El PP cambia el voto y desbloquea el pliego de arrendamiento de servicios del camping de Puebla de Sanabria

Con cinco votos a favor de los concejales del PSOE y del PP y tres en contra de Futuro y No adscrito, el Pleno de Puebla de Sanabria aprobó ayer los pliegos del contrato de arrendamiento de servicios para la gestión del camping municipal Isla de Puebla. El cambio en el sentido del voto de los concejales populares Gustavo Alonso y Alfonso Martín, respecto al pleno anterior donde rechazaron la propuesta, permitió prosperar la propuesta del equipo de Gobierno socialista.

El alcalde José Fernández abrió el Pleno señalando que poner el tema de nuevo sobre la mesa, además de por la potestad que tiene, es "un repaso y vuelta a la decisión tomada el otro día". Fernández añadió que "es importantísimo que el camping esté en funcionamiento este año de esa manera transitoria que nosotros proponíamos. Seguramente yo no me expliqué bien o no se entendió bien".

El portavoz del PP, Gustavo Alonso, abrió el turno de los grupos "agradeciendo a la Alcaldía que nos haya escuchado cuando hemos pedido este Pleno para poder aprobar la licitación del camping. Es importante reflexionar y llegar a acuerdos mutuos aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas y los grupos pidamos dar un paso adelante y que seamos capaces de llegar a acuerdos en este sentido". Lo importante para el PP "es que el camping esté abierto".

Para el Grupo Popular la comarca no se puede permitir los tres cámpines municipales cerrados, y en particular el que compete a Puebla. Abogó por que el camping esté abierto este verano, "máxime cuando los del Lago están cerrados y aprovechar así esta oportunidad". Reconoció que brinda "unos derechos y unos ingresos importantes". Además de beneficiar al Ayuntamiento, añadió los beneficios para los ciudadanos y el turismo "que se va a aprovechar de un camping abierto".

El Portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso, anunció que votarían en contra y formuló cinco preguntas a parte de la coletilla de "necesidad imperiosa" de la convocatoria. Preguntó si se había incluido alguna modificación en el expediente, si ha habido algún hecho relevante que justifique repetir el Pleno, y el por qué se considera insuficiente la decisión adoptada en la anterior sesión y, ante esa necesidad imperiosa, cómo está sin licitar desde septiembre de 2025 si hay una providencia de Alcaldía para que se abra. Una de las preguntas ya consideró que estaba contestada por el alcalde en base a la "potestad" conferida al presidente de la Corporación.

Alonso dejó claro que "somos partidarios de que se abra el camping, pero no en las condiciones que propone el Ayuntamiento. No queremos que se abra con un contrato de servicios. Consideramos que esa fórmula y las condiciones establecidas en los pliegos van a suponer un gran perjuicio económico para las arcas municipales".

Su grupo propuso "encajar la fórmula legal de un arrendamiento simbólico por seis meses y a partir de ahí hacer una licitación a cinco años". Su segunda propuesta como alternativa a la fórmula más deseable de una licitación, que no estaría para el verano, es la explotación directa del Ayuntamiento por seis meses para que no se resientan las arcas municipales.

La concejal no adscrita, María Martínez, entró en el informe de Secretaría que "contiene una argumentación más política y social que jurídica". Mantuvo que los acuerdos de Pleno "son soberanos" y "no hay razón jurídica" para su repetición. Martínez añadió que se estaba cometiendo una grave irregularidad administrativa "porque se vulnera la seguridad jurídica de los actos propios". Además de vulnerar el derecho de participación de los concejales. Repitió que "aquí todos estamos de acuerdo en abrir el camping", pero no en el procedimiento eludiendo la responsabilidad de la oposición: "La culpa es de quien lo ha hecho mal". En su intervención también preguntó por el soporte documental que señala una ocupación mínima del 32% y en base a ello se establece un precio de 266.000 euros abonable al adjudicatario. Se sumó a la propuesta de que sea el Ayuntamiento quien contrate y gestione directamente.

El alcalde reiteró la imposibilidad de en nueve meses tener el pliego de licitación y que en todos los plenos la oposición ha preguntado y se han dado explicaciones, empezando porque en ese impás en que se estaba mirando la concesión de servicios, "recibimos una subvención de 75.000 euros" para obras en el camping.

Fernández añadió que el técnico que elabora el estudio de viabilidad "era imposible llegar en ese espacio de tiempo a una concesión de servicios, que teníamos que llegar a un contrato de arrendamiento –que rectificaba el alcalde como contrato de servicios- y lo expusimos en el pleno".