Portugal participa por primera vez en el Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba

El XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en Valer de Aliste abrirá sus puertas por primera vez a la participación oficial e institucional del vecino país de Portugal, que acudirá a tierras alistanas para ofrecer y compartir varios de sus principales valores dentro del patrimonio material e inmaterial del fronterizo Planalto Mirandés.

La innovadora iniciativa, una de las novedades de este año para el Día de la Comarca, promovida por la Asociación Cultural y Vecinal “El Valle” de Valer de Aliste, que preside Esther Rivera e integra a más de 300 socios, nace por cortesía del Concelho de Miranda do Douro y de la Cámara Municipal que preside Helena Barril, con la colaboración del periódico LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y de LA OPINIÓN DE ALISTE.

Pauliteiros de Miranda / Chany Sebastián

Valer de Aliste fue, junto a Sejas y Nuez, uno de los pocos pueblos alistanos donde históricamente fueron protagonistas durante siglos las Danzas Guerreras del Paloteo, contando con un grupo de Pauliteros similar en cuanto rituales e indumentaria al de los Pauliteiros de Miranda. Con el estallido de la Guerra Civil, muchos de los pauliteros alistanos, adolescentes y mozos, tuvieron que marcharse al Frente del Ebro y, tras culminar la contienda, ya con las penurias de la posguerra nunca volvieron a actuar.

Curiosamente, en Valer de Aliste existe un paraje denominado de “La Gaitera” y una vía periurbana llamada calleja de los Danzantes. Eran otros tiempos y no quedan estampas gráficas. En Valer se sabe que la indumentaria era prácticamente igual a la mirandesa gracias a una antigua fotografía que conservaba el señor Victoriano Santos, ya fallecido, donde los Pauliteros de Valer pasaban abriendo la procesión del Corpus Chisti sobre el antiguo puente de piedra y madera del río Frío que había justo enfrente de la antigua casa de la Tía Romana.

Los “Pauliteiros de Miranda” y más en concreto el grupo de Sendim, han sido los elegidos por el Concelho que preside Helena Barril para devolver a Valer de Aliste una tradición que se perdió hace ya más de 90 años y de la que solo los más ancianos se acuerdan. Canciones, melodías y danzas al ritmo de las gaita de fole, bombos y tamboriles, con una artesana y colorida indumentaria de faldas bordadas, chalecos de paño, botas de cuero y sombreros adornados con flores, están siempre acompañadas por la Capa de Honras Mirandesa, hermana de la Capa Parda Alistana.

Será por lo tanto una magnífica ocasión para transmitir la tradición a todos, pero muy en particular a niños y jóvenes. Los palos de espino volverán a revivir las danzas guerreras en Valer el 4 de julio.

Pauliteiros de Miranda / Chany Sebastián

La iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida acogerá a las 12.00 horas la misa solemne que estará amenizada por el grupo coral de Manteos y Monteras. Tras los actos religiosos, Valer cumplirá con la tradición festiva de convidar a los asistentes. Será este el momento en que los Pauliteiros de Miranda ofrecerán una pequeña muestra para que puedan disfrutar de ella las personas mayores de Valer y de pueblos de los alrededores.

Ya por la tarde, los Pauliteiros de Miranda compartirán escenario en el Festival de Folclore de España y Portugal junto a los grupos de la comarca patrocinados por la Diputación de Zamora: Agrupación Alistana del Folclore Manteos y Monteras, Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes y Pandereteras de Raigal.

La República Portuguesa declaraba el pasado año Patrimonio Cultural Inmaterial las danzas guerreras de los Pauliteiros de Miranda do Douro, una tradición relacionada principalmente con la fiesta del Corpus Chisti cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, compartida con algunos pueblos alistanos donde por desagracia en muchos de ellos llegaron a extinguirse con la llegada de las penurias de la Guerra Civil al tener que incorporarse a filas los danzantes e incluso muchos de ellos fallecer en el frente.

La inscripción de los Pauliteiros de Miranda do Douro en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial (INPC) era destacada por el Diario de la República por su importancia y, entre sus valores, resalta “la identidad de la comunidad circundante y su profundidad histórica y evidente relación con otras prácticas inherentes a la comunidad”.

Helena Barril, alcaldesa y persona muy unida a Aliste y a Zamora, fue desde su llegada a la Presidencia de la Cámara Municipal una de las principales defensoras e impulsoras de un reconocimiento alcanzado tras cuatro años: “Fue un trabajo iniciado por el anterior ejecutivo, pero cuando asumimos funciones en el pasado mandato, precisaba más profundidad y valorización. Los Pauliteros de Miranda son parte de nuestra identidad cultural y el día 4 de julio estaremos encantados de compartirla con todos los zamoranos en el Día de la Comarca de Valer”.