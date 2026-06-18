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La pasión por la música pone el broche de oro al curso de guitarra de Moraleja

Este acto pone el fin a un año lleno de aprendizaje

Alumnos del curso de guitarra

Alumnos del curso de guitarra / Cedida

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Alejandro Escolano

Los alumnos y alumnas del curso de guitarra del Ayuntamiento de Moraleja del Vino han cerrado el año con una gala en la que compartieron su afición por la música y enseñaron los conocimientos aprendidos a lo largo del año.

Durante el curso, los alumnos han aprendido y perfeccionado sus conocimientos musicales en un ambiente que les ayuda a mejorar. Esta aura de compañerismo, esfuerzo e ilusión, ha demostrado que la música es un elemento capaz de unir a personas de diferentes rangos de edad, además de fomentar la convivencia.

Los propios alumnos han querido agradecer a la Concejalía de Cultura su apoyo y el compromiso con las actividades culturales de la localidad. De manera especial, también han agradecido su dedicación y cercanía, pues han hecho posible que iniciativas de este tipo sigan enriqueciendo la vida cultural de Moraleja del Vino.

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El cierre de este curso pone el fin a una etapa llena de aprendizaje y de buenos momentos, además, los alumnos se van con la satisfacción de compartir su pasión por la guitarra y con la ilusión de encontrarse de nuevo el año que viene: "La cultura nos une y la música nos hace mejores".

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