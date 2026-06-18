La Junta declara la "alerta" por incendios forestales del 20 al 23 de junio por la ola de calor en Zamora

La Junta ha declarado este jueves la "alerta" por riesgo meteorológico de incendios forestales, que se prolongará desde el 20 hasta el 23 de junio, en Castilla y León. El director general de prevención y extinción de incendios forestales, Ángel Sánchez, firma la resolución por la que se declara la "alerta", en previsión de que las temperaturas puedan alcanzar los 40 grados, con rachas de viento de entre 35 y 55 kilómetros, tormentas con aparato eléctrico y humedades relativas bajas.

La previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorológía implica un incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que aumenta el peligro. Por este motivo, la Junta ha decidido adoptar diferentes medidas preventivas para minimizar riesgos, tales como la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar fuegos en estas circunstancias especiales, medidas que recoge el Plan Infocal.

En concreto las medidas preventivas adoptadas son la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello, así como el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo las autorizadas.

Del mismo modo, en el periodo para el que se ha establecido la "alerta" se suspenden las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado y se prohíbe el uso de material pirotécnico, así como el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Otra de las medidas preventivas es prohibir el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc.

La prohibición no se aplicará en el caso de que sea necesario utilizar maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural o telecomunicaciones, siempre y cuando estas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio.