Los "desafíos" del vacuno de leche en Zamora: el relevo generacional, las enfermedades y la rentabilidad

El relevo generacional, las enfermedades emergentes y aumentar la eficiencia de las explotaciones ganaderas de vacuno de leche. Estos son los tres grandes "desafíos" a los que se enfrenta el sector a nivel global, pero también en Zamora, y que centraron la XXVII edición del encuentro provincial de ganaderos de raza Frisona celebrado en Coreses y promovido por la asociación Afriza.

Su presidente, Daniel Vicente, destacó que el encuentro anual que organiza la asociación es la "fiesta del vacuno de leche", al margen de que también pretende ampliar la formación de los ganaderos, fomentar la convivencia y reconocer el trabajo de las explotaciones de la provincia.

En la misma línea, Manuel Morales, asesor técnico de Afriza, precisó que la jornada se ha convertido en un referente en el sector, porque aborda "temas de actualidad", además de analizar su evolución. En este sentido, subrayó que los dos últimos años "han sido muy buenos", por el elevado precio de la leche, mientras que el de las materias primas ha sido "moderado".

Morales presenta la jornada celebrada en Coreses. / Alba Prieto

Esta tendencia positiva se ha visto truncada este año por la caída del precio de la leche y de la carne, aunque no tiene duda de que el sector "tiene un futuro prometedor", porque es "primordial" y "no puede depender de que estos productos lleguen de fuera".

Destacó Morales que, en la actualidad, Afriza cuenta con alrededor de 45 socios, número que ha descendido en los últimos 30 años, aunque muchas de las explotaciones han crecido y en, al menos un 50% de los casos, está garantizada la continuidad por la incorporación de jóvenes.

Precisamente, para proporcionar a los jóvenes una mayor formación sobre cuestiones que afectan directamente al sector, Afriza organiza un encuentro anual, que gira en torno a temas que preocupan a los profesionales como las enfermedades, el movimiento de animales, el control de bioseguridad en las granjas o los programas de vacunación. Otro de los ejes del encuentro es la nutrición de la vaca lechera. Por este motivo, en la jornada celebrada en Coreses, los ganaderos pudieron conocer los beneficios de los microminerales, que "son fundamentales para la salud y la reproducción de las vacas", matizó Morales.

El especialista en sanidad animal, Seve Fernández, fue el encargado de impartir la primera de las conferencias organizadas en el marco de la jornada. "Pequeños minerales, grandes resultados", era el título de su ponencia, en la que explicó a los ganaderos de vacuno de leche los múltiples beneficios de los oligoelementos inyectables, minerales que "en muy pequeña cantidad tienen un efecto muy importante en la reproducción y en la inmunidad de las vacas".

Además, remarcó que los microminerales pueden contribuir a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, al margen de potenciar la prevención y reducir la utilización de antibióticos para caminar hacia una ganadería más productiva y sostenible.

Otro de los asuntos abordados en la jornada fue el de las "enfermedades emergentes" en los rumiantes, tales como la dermatosis nodular contagiosa. El catedrático del departamento de sanidad animal de la Facultad de Veterinaria de Murcia, Christian de la Fe Rodríguez, fue el encargado de exponer la situación actual de determinadas enfermedades que, a nivel global, "suponen un verdadero reto" porque, como matizó, "no sabemos cómo pueden afectar a los rebaños".

De la Fe (derecha) con Morales, en los momentos previos al inicio de la jornada. / Alba Prieto

Por este motivo, incidió en la importancia de la formación, porque "la primera línea de defensa" ante las enfermedades es el ganadero que, ante una situación anómala, puede "dar la voz de alarma" para actuar con celeridad y poder proteger al resto de explotaciones. En este sentido, reiteró que el papel que desempeña el ganadero es fundamental para "contener el efecto" de ciertas enfermedades en las ganaderías, tanto a nivel económico como sanitario.

Por otra parte, reconoció que una de las enfermedades que el pasado año más preocupaba a los ganaderos era la dermatosis nodular contagiosa, que se transmite a través de vectores, es decir, de mosquitos. No obstante, este año y a pesar de las elevadas temperaturas registradas a lo largo de las últimas semanas, no se ha registrado ningún caso gracias, en parte, a la campaña de vacunación de rebaños, principalmente en granjas próximas a la frontera con Francia. Por último, recalcó que un elemento clave para evitar la propagación de enfermedades es la "rapidez", de ahí la importancia de que el ganadero reaccione y contacte de inmediato con los veterinarios y los técnicos.