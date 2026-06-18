David Muñoz regresa a la Sierra de la Culebra que le inspiró a escribir "Entre la hojas escondido"

El escritor y traductor zamorano, David Muñoz Mateos, participó en la presentación de su segunda novela "Entre la hojas escondido" en el Club de Lectura Madarsu en Puebla de Sanabria este martes. Las palabras y las hojas de tinta regresaron a la comarca, a la Sierra de la Culebra, a Santa Cruz de los Cuérragos, en la que Muñoz inspiró su relato.

La trama de esta novela, con Samuel "un niño salvaje" como protagonista, surgió en Irlanda, donde David estuvo cinco años y donde trabajó en una tienda de libros de segunda mano, además de traducir obras de diferentes autores. Fue en ese contexto donde surgió el planteamiento de la obra.

El primer pilar del relato es "un cambio en la relación del ser humano con la naturaleza. El hombre no está en la cumbre de la cadena trófica". La novela expone la relación del hombre con el lobo, en la Sierra de la Culebra, como un protagonista más de la novela-ensayo. Desde 2016, David Muñoz se afincó en Sanabria y profundizó en el conocimiento medioambiental, humano y sociológico de esta comarca.

El segundo pilar de la trama es "la máscara" y, el tercer pilar, es un centro de integración de esos "niños salvajes" en la sociedad, una sociedad que los acaba utilizando.