Puebla de Sanabria busca gestor para su camping y piscina
El contrato de servicios de explotación incluye la posibilidad de administrar el bar, restaurante y supermercado
El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha hecho pública la licitación del contrato de servicios de explotación del camping Isla de Puebla, con un presupuesto de licitación de 532.640 euros impuestos incluidos. El plazo de ejecución es de 12 meses para un tipo de contrato de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, de zona de acampada. El plazo máximo del contrato es de dos años, prórroga incluida.
La prestación incluye gestión y administración del camping además de la piscina municipal, y adicionalmente el adjudicatario puede gestionar y administrar por su cuenta el bar, restaurante y el supermercado de las instalaciones.
El adjudicatario se encargará de poner a disposición de los usuarios las parcelas; comercialización y promoción incluyendo la gestión de reservas; control de accesos, recepción y atención de clientes; piscina, socorrista, seguridad, vigilancia, atención e información turística. El pliego técnico incluye limpieza de instalaciones comunes, recogida de residuos, vestuarios, baños y duchas, piscina, socorrista, los mencionados servicios de bar, restaurante y supermercado, etc.
La temporada de apertura será de 8 meses del 1 de marzo al 30 de septiembre y del 15 de diciembre al 15 de enero. La piscina abrirá del 1 de julio al 31 de agosto.
El adjudicatario está obligado a comunicar mensualmente al Ayuntamiento datos de ingresos por la prestación del servicio, con justificación detallada de los ingresos obtenidos en el mes, datos del personal contratado, reclamaciones que hayan presentado los usuarios y estadísticas de todo tipo sobre ocupación y uso.
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