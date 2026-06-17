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Sistemas antivuelco o desfibriladores portátiles: las actuaciones subvencionadas para mejorar la seguridad en el campo zamorano

El Boletín Oficial de la Provincia publica la convocatoria de ayudas que permitirá subvencionar hasta el 85% de actuaciones en materia de prevención de riesgos como señales acústicas de marcha atrás y mejora de accesos. El presupuesto total asciende a los 662.000 euros

Un agricultor bajando de su tractor en la provincia de Zamora.

Un agricultor bajando de su tractor en la provincia de Zamora. / M. A. J. (Archivo)

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Estefanía Vega

Mañana jueves se abre el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas para la mejora de maquinaria y explotaciones agrícolas que redunden en la prevención de riesgos laborales en el campo zamorano. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la convocatoria por importe global de 662.000 euros y que permitirá a los agricultores y ganaderos subvencionar hasta el 85% de los gastos justificados.

La línea de ayudas impulsada por la Diputación de Zamora, a través del Servicio de Agricultura y Ganadería, apuesta por modernizar el sector primario zamorano, reforzar la prevención de riesgos laborales y favorecer unas condiciones de trabajo más seguras para agricultores y ganaderos. El periodo de solicitudes se abrirá mañana, 18 de junio, durante 15 días hábiles hasta el próximo 2 de julio incluido.

Serán objeto de subvención actuaciones tan diversas como la adquisición de sistemas antivuelco y señales acústicas de marcha atrás en maquinaria agrícola y ganadera y la mejora de accesos a las explotaciones; la mejora de lugares de almacenamiento de productos como carburantes o fitosanitarios. Asimismo, se incluye la mejora de instalaciones, sistemas de seguridad, el acondicionamiento de naves agrícolas y ganaderas y la compra o adaptación de maquinaria, incluyendo aquellos vehículos automotrices dedicados a la retirada de cadáveres.

La convocatoria también subvencionará la compra de desfibriladores portátiles semiautomáticos (DESA) y la formación necesaria para proceder a su correcta manipulación.

De esta manera, la ayuda busca impulsar inversiones que mejoren el empleo en el medio rural, fortaleciendo la actividad económica en los pequeños municipios de la provincia y fijando población en el medio rural.

La convocatoria va dirigida a personas físicas, personas jurídicas, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y sociedades civiles, todas ellas constituidas con ánimo de lucro, que estén dentro del CNAE 01, que hace referencia a actividades económicas de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas.

Las ayudas se concederán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva garantizando los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades entre todos los solicitantes.

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El crédito destinado a esta convocatoria procede íntegramente de una subvención concedida a la Diputación de Zamora por la Junta de Castilla y León, dentro de las políticas de apoyo al sector agrario y de promoción de la seguridad y salud laboral en el medio rural.

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