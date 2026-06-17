Un pueblo de Sanabria "subsana" los errores del Catastro, que se acumulan desde hace dos décadas

El Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería ha contratado los servicios de una empresa ourensana, Servicat, para ayudar a vecinos y propietarios a corregir o modificar los datos catastrales sobre las fincas. El mayor problema que reconocen los usuarios son los errores de catastro sobre la titularidad de fincas que surgieron hace dos décadas, con la última actualización catastral.

En las cuatro primeras jornadas programadas para la atención personalizada en el Ayuntamiento, el número de citas se ha completado ante la alta demanda de este servicio. "Tener el servicio aquí te facilita muchos las gestiones, porque si no te toca ir a Zamora o a Ourense. Es una ventaja muy grande" como reconocía una de las primeras personas citadas, vecina de Calabor. Esta persona añadía mientras esperaba que "es un beneficio sobre todo para los pueblos, donde hay personas que no pueden moverse".

"Vengo por una finca cambiada con la de al lado y así llevamos 20 años" señala José Remesal, que vive todo el año en Pedralba. La persona que figura erróneamente "está colaborando". En la última revisión "ya se produjo la confusión y así sigue".

Ahonda en el problema de fincas pequeñas, algunas todavía "a nombre de los abuelos o de gente que ha fallecido. Hay unos líos tremendos". "Te gusta saber lo que es tuyo, por tus padres y tus abuelos" reconoce José de 70 años. Aunque trabajó las tierras de la familia desde niño. Señala que aún conoce muchas tierras, pero "porque las trabajé" en la actualidad la mayoría de los propietarios y herederos no sabe dónde las tiene, e incluso él, algunas ya no las ubica.

Dos personas esperan en el Ayuntamiento para acceder al nuevo servicio. / Cedida

Por su parte, José López García, de Santa Cruz de Abranes, espera para solucionar otro de los errores en los datos, valora no tener que desplazarse "para arreglar una cosa que estropearon ellos". Él tiene una tierra y un prado juntos.

En la última actualización la tierra continuó a su nombre pero el prado fue inscrito a nombre del propietario lindero. "¿Quién tiene que solucionar esto? Yo", se pregunta y se contesta. En su caso, la titular errónea reconoce el error y un familiar autorizado asiste a la cita con el gestor.

Describe situaciones más complejas, como la de un titular de Calabor que tenía mucho capital y "el capital entero está a nombre de otra persona". Sus herederos, residentes en Cataluña, se ven en la obligación de pagar la contribución por las fincas. "Imagínate tener que venir a Zamora para arreglarlo".

José López lamenta "lo difícil que lo ponen para arreglarlo, además de tener que sufragar todos los gastos para corregir los errores de la Administración. Y en este caso que sea el Ayuntamiento el que tenga que pagar a gente para que venga".