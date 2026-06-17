Así se preparan Santa Eufemia del Barco, Losilla y San Pedro de la Cuevas contra los incendios

Los vecinos de Santa Eufemia del Barco tienen la obligación de limpiar y mantener en buen estado de conservación todos sus terrenos y solares, tanto en suelo urbano como urbanizable. Así lo recoge la nueva ordenanza que ya ha entrado en vigor y que regula las actividades y comportamientos de los propietarios relativas al cuidado medioambiental y sanitario. Además de la limpieza e higiene, el objetivo es reducir el riesgo tanto de producción como de propagación de incendios.

Desde la Corporación Municipal se justifica la nueva normativa que afecta a los tres núcleos de población: “La situación de la provincia de Zamora tras las oleadas de incendios forestales en los últimos años obliga a revisar la normativa vigente y, en su caso, implementar medidas tendentes a asegurar la intervención particular y, subsidiariamente, administrativa, en orden a evitar o reducir en la medida de lo posible el impacto social y económico derivado de la falta de cuidado de los propietarios de terrenos o titulares de otros derechos”.

A efectos de intervención en el suelo rústico, se limita la misma en la zonas donde tenga lugar cualquier actividad agropecuaria al ser directamente incompatible con la producción agrícola y ganadera. La limpieza y desbroce de estos terrenos se tendrá que adaptar a sus ciclos de cultivo, barbecho y pasto, sin perjuicio de que la recogida de residuos y vertidos será exigible en todo momento.

Terrenos en Santa Eufemia del Barco / Chany Sebastián

En todo caso, la intervención en un monte o en la franja de 400 metros que lo rodea tendrá que realizarse con sujeción a las normas de actuación que estipule la Junta de Castilla y León, tendentes a marcar las condiciones del uso de determinado tipo de maquinaria, especialmente durante la época de peligro alto de incendios.

En cuanto a las conductas infractoras, se atendrán a la Ley de Urbanismo de Castilla y León donde se estipulan sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros, disponiendo la legislación que la sanción deberá de ser proporcional a la gravedad de los hechos constituyentes de la infracción.

Las obligaciones de limpieza y ornato previstas en la ordenanza recaerán en la persona física o jurídica, pública o privada, que ostente la condición de propietaria o en su defecto sus causahabientes. Salvo prueba en contrario, se considerará propietario a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, o en su defecto a quien aparezca con tal en los registros fiscales o finalmente a quien los sea pública o notoriamente.

El Ayuntamiento de Santa Eufemia del Barco, ya sea de oficio o bien a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a los propietarios de los terrenos a realizar las obras necesarias para conservar y reponer las condiciones derivadas de los deberes de usos y conservación. El incumplimiento de una orden de ejecución faculta a la ejecución subsidiaria.

Previa notificación a la persona obligada, el Ayuntamiento podrá realizar el acto, por sí mismo o a través de las personas que determine, a costa del obligado, siéndole repercutido el importe de todos los gastos, daños y perjuicios. En todo caso, podrá liquidarse el importe de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. En cualquier caso, el empleo del mecanismo de ejecución forzosa es compatible con las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento de las obligaciones.

Maquinaria para limpieza de solares / Chany Sebastián

Aprovechamiento micológico

Por otra parte, se ha dado luz verde a la nueva ordenanza reguladora del aprovechamiento micológico en Santa Eufemia del Barco, Losilla de Alba y San Pedro de las Cuevas, que deberá pasar ahora el periodo de exposición pública de 30 días hábiles con vistas a que quienes así lo deseen puedan presentar alegaciones.

En el caso de que no se presentase ninguna alegación, se daría por aprobada. En cualquier caso esto sería ya en el mes de julio, por lo que su aplicación efectiva no llegaría hasta la campaña micológica de otoño. En el caso del municipio, esta zona se sitúa en el entorno de los montes de la Sierra de Cantadores, donde está el parque eólico.

Mientras que muchos ayuntamientos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba han optado por la gestión micológica dentro del Parque Montes del Noroeste Zamorano, otros como los de Alcañices, Tábara y ahora Santa Eufemia prefieren la gestión directa de la recogida de setas donde se establecen las normas para los vecinos (empadronados), vinculados y foráneos.

La Diputación de Zamora ha invertido en lo que va de legislatura un total de 102.360 euros en el municipio de Santa Eufemia del Barco en la mejora de infraestructuras y servicios públicos. Entre las actuaciones destaca la mejora del consultorio médico de atención primaria con actuaciones para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética.