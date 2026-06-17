Los patios de los colegios de la provincia de Zamora se convierten en aulas contra el fuego

Las sirenas y las mangueras han sustituido por un día a los libros y las pizarras en los colegios de la provincia de Zamora. Un año más el Centro del Fuego (CDF) de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha sus talleres de concienciación medioambiental dirigidos a los alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria. Bajo el lema “depende de ti, depende de todos”, la iniciativa busca sembrar en los más jóvenes la semilla de prevención y el respeto por el entorno rural.

En esta edición, un total de 29 centros educativos se han sumado a la actividad. La respuesta ha sido masiva repartiéndose por las comarcas de la siguiente manera. Seis centros en Zamora capital, cinco en Benavente y los Valles, cinco en Aliste-Tábara y Alba, cuatro en Sanabria- La Carballeda, tres en Tierra del Pan, dos en Tierra del Vino, dos en Sáyago y otros dos en la Guareña.

De la teoría a la acción

Los talleres están diseñados en dos fases plenamente complementarias. En la teórica, los alumnos aprenden a identificar las causas que originan los incendios forestales, las graves consecuencias que tienen para la biodiversidad, cómo se investigan las causas del fuego y qué medios se emplean para combatirlos.

Sin embargo, el plato fuerte llega con la fase práctica. Los patios de los colegios se transforman en bases operativas improvisadas donde los niños interactúan directamente con los profesionales. El equipo pedagógico y de extinción está formado por 23 profesionales (17 agentes medioambientales y 6 técnicos de Servicio Territorial del Medio Ambiente), apoyo aéreo y terrestre y medios materiales compuestos por 14 autobombas y 15 cuadrillas terrestres de la provincia.

“Es una actividad difícil de olvidar. Los alumnos no solo ven el trabajo de los bomberos forestales, sino que tocan las herramientas, se suben a los camiones, y lo que más les divierte, manejan las mangueras de agua a presión. Al final alumnos, profesores y bomberos terminamos todos mojados, pero con una gran lección aprendida” explican desde la organización.

Un éxito consolidado

Esta iniciativa no es nueva, pero su impacto no deja de crecer. Desde que se pusiera en marcha en el año 2023, más de un centenar de centros escolares han llenado sus instalaciones de vehículos todoterrenos, autobombas y profesionales del sector.

Niñas y niños de la provincia han pasado ya por estos talleres, convirtiéndose en los mejores embajadores de la naturaleza en sus casas. El mensaje que lanza CDF es claro: la lucha contra los incendios forestales no solo se libra en los montes, sino también en las aulas donde se conciencia a los más jóvenes. Porque proteger nuestro entorno, efectivamente, depende de todos y depende de ti.