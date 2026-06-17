El operativo de extinción de incendios en Zamora: sin helicópteros y con cuadrillas terrestres incompletas

¿Cuál es la situación operativa de los tres helicópteros adscritos al operativo Infocal en la provincia de Zamora y en qué bases se encuentran asignados dichos medios? En caso de no encontrarse operativos, ¿cuáles fueron las causas concretas de dicha situación y durante cuánto tiempo va a permanecer la provincia sin la cobertura aérea inicialmente prevista?

Estas son algunas de las preguntas que los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han registrado este miércoles para recabar información de la Junta sobre el operativo de extinción de incendios, tras la denuncia formulada por el sindicato CC OO relacionada con los helicópteros asignados a la provincia que, en la actualidad, no están disponibles para intervenir si se registran fuegos en una época de peligro alto y a las puertas de una ola de calor.

Ante esta situación, el procurador socialista, Iñaki Gómez, ha denunciado este miércoles la vulnerabilidad del dispositivo con tres helicópteros inactivos, lo que evidencia que la Junta ha incumplido los compromisos adquiridos con la provincia, a pesar de ser un recurso imprescindible para una intervención rápida en los primeros momentos de un incendio.

A la ausencia de medios aéreos si se registra algún fuego hay que sumar que algunas carrocetas no pueden utilizarse por la falta de efectivos, al margen de que también las cuadrillas terrestres están incompletas. De hecho, en la batería de preguntas presentada por los socialistas, también interpelan a la Junta sobre la dotación actual de medios humanos, terrestres y aéreos asignados al operativo en la provincia y cuántas plazas permanecen vacantes en la actualidad en cada uno de los dispositivos.

Preocupación

Reconoció Gómez que la “preocupación” del PSOE la comparte la provincia, motivada no solo por las deficiencias del operativo, sino también por las últimas declaraciones del nuevo director general de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León, Ángel Sánchez, sobre las dificultades económicas para mantener el dispositivo durante todo el año.

Además, recalcó que, ante las acusaciones del PP, “no queremos que haya incendios”, pero sí que la Junta despliegue en la provincia un operativo dotado de los medios necesarios para intervenir en posibles incendios y que “no se conviertan en una tragedia”, como la ocurrida hace cuatro años en la Sierra de la Culebra, con miles de hectáreas calcinadas y cuatro fallecidos, al margen del negativo impacto en muchos sectores productivos de la zona.

En este punto, recordó que el PSOE ya ha solicitado información sobre el grado de ejecución del plan de recuperación socioeconómica y medioambiental anunciado para la Sierra de la Culebra, en la que la Junta “no ha plantado ni un árbol” y las únicas iniciativas de reforestación que se han desarrollado han sido impulsadas por vecinos o colectivos como La Culebra no se Calla, al margen de que tampoco se han reparado las carreteras afectadas por el tráfico de camiones que transportaron la madera quemada.

Por otra parte, en la batería de preguntas registrada este miércoles, los procuradores socialistas también interpelan a la Junta sobre la dotación actual de medios humanos, terrestres y aéreos asignados al operativo en la provincia y cuántas plazas permanecen vacantes en la actualidad en cada uno de los dispositivos.

Incendios de sexta generación

En este sentido, Gómez remarcó que la Junta no puede ampararse en que incendios como los registrados el pasado año en la provincia son de sexta generación, ya que todos los que se produzcan tendrán esta consideración si no existe una capacidad de respuesta inmediata.

Por este motivo, el procurador socialista repitió la denuncia formulada por COAG en el acto de protesta celebrado el lunes en Villardeciervos con motivo del cuarto aniversario de los incendios de 2022: “los despachos no se queman, pero se queman nuestros pueblos” y, por tanto, “se quema el futuro de nuestra provincia”. Gómez también realizó un llamamiento a la sociedad zamorana que, en su opinión, “tiene que espabilar” y alzar la voz para decir “basta ya a cuatro años de mentiras” de la Junta.

Por último, el PSOE reclamó una “discriminación positiva” para Zamora, una provincia con gran cantidad de masa forestal y espacios protegidos, para los que también reclamará ayudas ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómica), que desde hace años “se mantienen a cero”.