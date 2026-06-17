El municipio de Alcañices, reconocido como "Sitio de Patrimonio Europeo"

Día histórico en Alcañices. El municipio alistano presume desde este miércoles de la distinción "Sitio de Patrimonio Europeo", que otorga la Comisión Europea dentro de la candidatura transnacional "Places of Peace".

En un emotivo acto, ha tenido lugar el descubrimiento oficial de la placa, que supone un reconocimiento a la importancia histórica del Tratado de Alcañices. Al acto asistieron Sergio Ortega Muñoz, Coordinador del Área de Régimen Jurídico y Programas Europeos del Ministerio de Cultura y Jefe del Servicio de Protección del Patrimonio y Programas Europeos; Eduardo Basso, presidente de la Red Europea de Sitios de Paz (European Network of Places of Peace – ENPP); y David Carrión Gallardo, alcalde de Alcañices, acompañado por concejales del Ayuntamiento, así como representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El descubrimiento de la placa tuvo lugar en el Convento de San Francisco, enclave en el que el 12 de septiembre de 1297 se firmó el célebre Tratado de Alcañices, entre el rey Dinis de Portugal y el rey Fernando IV de Castilla.

Fronteras

Este acuerdo fijó la frontera entre ambos reinos, considerada en la actualidad la frontera más antigua y estable de Europa, prácticamente inalterada desde hace más de siete siglos.

Este reconocimiento también sitúa a Alcañices como un activo importante dentro del proyecto europeo "Places of Peace", del que forman parte enclaves históricos de seis países. En concreto, estos lugares con historia son el Monasterio de San Francisco de Zadar (Croacia), el Parque de la Fuente Histórica de Kaynardzha (Bulgaria), el Palacio Henriques de Alcáçovas (Portugal), la Casa de la Convención de Évora Monte (Portugal), la Casa de la Paz de Vasvár (Hungría) y el Castillo de Trenčín (Eslovaquia).

En concreto, el proyecto pretende pone en valor el papel de los tratados de paz en la historia europea y subraya la importancia de la diversidad cultural, el patrimonio compartido y el diálogo intercultural como pilares de una identidad europea sólida.

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Una vez concluido el acto en el que se descubrió la placa, las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Alcañices, donde se abordaron proyectos de colaboración, iniciativas de difusión patrimonial y futuras acciones conjuntas vinculadas al Sello de Patrimonio Europeo y al desarrollo cultural del municipio.