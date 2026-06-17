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Localizan el cuerpo sin vida de un octogenario en una vivienda de Pobladura de Valderaduey

Los bomberos voluntarios de Tierra de Campos y la Guardia Civil localizan al fallecido en su casa, tras recibir un aviso de Servicios Sociales

Vivienda en la que residía el varón que ha sido localizado por bomberos y Guardia Civil.

Vivienda en la que residía el varón que ha sido localizado por bomberos y Guardia Civil. / Cedida

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M. J. Cachazo

El cuerpo sin vida de un vecino de Pobladura de Valderaduey, de 82 años de edad, ha sido localizado este miércoles en el interior de la vivienda en la que residía. Responsables de los Servicios Sociales que este miércoles se personaron en la vivienda dieron la voz de alerta, después de que el vecino al que tenían previsto visitar en una cita concertada con anterioridad no abriera la puerta.

Por este motivo, se requirió la colaboración de los bomberos voluntarios de Tierra de Campos, que procedieron a abrir la puerta de la casa y, en su interior, se encontraron al octogenario sin vida.

Hasta el lugar del suceso también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Aspariegos, que junto a los bomberos voluntarios, accedieron a la vivienda y localizaron a la persona fallecida junto a la cama de su dormitorio.

Acceso a la vivienda en la que ha sido localizado el cuerpo sin vida del octogenario.

Acceso a la vivienda en la que ha sido localizado el cuerpo sin vida del octogenario. / Cedida Bomberos

Tras la intervención de los servicios de emergencia, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Noticias relacionadas y más

La Diputación de Zamora ha destacado la labor de coordinación desarrollada en Pobladura de Valderaduey y ha reconocido públicamente el compromiso de los bomberos voluntarios del Consorcio Provincial, cuya rápida respuesta resulta fundamental para atender este tipo de emergencias en el medio rural de la provincia.

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