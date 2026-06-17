Fuego
ÚLTIMA HORA | El incendio de Fermoselle, controlado
El fuego se localiza en el paraje denominado Cachón de Peña Vela y, por el momento, se desconocen las causas que lo han originado
Un incendio forestal en el término municipal Fermoselle ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de medios de extinción que, en estos momentos, trabajan en la zona para intentar contener las llamas. El fuego se ha originado a las 16.35 horas en el paraje natural denominado Cachón de Peña Vela, próximo a la carretera CL-527, los Arribes del Duero y la frontera con Portugal.
Hasta el lugar en el que ha comenzado el fuego se han desplazado un total de 17 medios del operativo de extinción. En concreto, en la zona afectada, trabajan en estos momentos dos helicópteros, dos cuadrillas helitransportadas, un técnico, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, una autobomba y un bulldozer.
Por el momento, se desconocen las causas que han originado el incendio forestal en el término municipal de Fermoselle, que afecta a terrenos de arboleda, matorral, pasto y agrícolas.
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