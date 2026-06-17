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Un incendio calcina un antiguo corral en Cañizal

Los bomberos de Toro extinguen el fuego con espuma, después de una primera intervención realizada por el alguacil y alumnos de un programa mixto de formación y empleo

Un bombero refresca con espuma el antiguo corral en el que se originó el incendio.

Un bombero refresca con espuma el antiguo corral en el que se originó el incendio. / Bomberos de Toro

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M. J. Cachazo

Un incendio, que ha calcinado un antiguo corral utilizado como trastero en la localidad de Cañizal, ha obligado en la mañana de este miércoles a movilizar a los bomberos de Toro. Emergencias 112 Castilla y León alertó, a las 9.45 horas al Parque de Bomberos de Toro sobre un incendio declarado en la calle La Plata número 30 de Cañizal.

De inmediato, el Parque movilizó una dotación que se trasladó hasta Cañizal en la que los bomberos refrescaron con espuma la estancia afectada por las llamas, ya que previamente habían intervenido el alguacil del Ayuntamiento y alumnos y monitores de un programa mixto de formación y empleo en el sector de albañilería, que lograron controlar el incendio.

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Los bomberos de Toro desplazados a Cañizal remataron las labores de extinción del incendio en el antiguo corral de Cañizal, que ha provocado daños materiales.

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