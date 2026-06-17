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Derrame de combustible en la A-11 en Coreses: el choque de un camión contra una furgoneta de mantenimiento deja un atrapado

Los efectivos del Consorcio han procedido a las labores de contención y control del vertido, con el fin de evitar riesgos adicionales para la seguridad vial

Estado en el que ha quedado el camión siniestrado tras la colisión en la autovía A-11 en Coreses.

Estado en el que ha quedado el camión siniestrado tras la colisión en la autovía A-11 en Coreses. / Diputación de Zamora

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E. V.

Coreses

Los bomberos de Zamora han acudido al aviso por una colisión que ha dejado atrapado al conductor de un camión. Fruto del choque, producido en el kilómetro 45 de la A-11 a la altura del término municipal de Coreses.

El siniestro se ha producido cuando un vehículo articulado ha colisionado por alcance con un vehículo de mantenimiento de la autovía que se encontraba realizando trabajos de señalización asociados a un vehículo de desbroce. Como consecuencia del impacto, el vehículo articulado ha sufrido una salida de vía y posterior vuelco.

Afortunadamente, no se han registrado heridos de consideración. No obstante, el vehículo articulado ha presentado un derrame de combustible, por lo que los efectivos del Consorcio han procedido a las labores de contención y control del vertido, con el fin de evitar riesgos adicionales para la seguridad vial y el medio ambiente.

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El aviso del accidente se trasladaba a la Sala de Emergencias del 112 a las 12:56 horas de este miércoles. Inmediatamente se daba traslado a los Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos del Parque Zona Centro del consorcio provincial, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl para desplazarse hasta el lugar de los hechos en la Autovía A-11 en sentido Valladolid.

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