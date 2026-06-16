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La UTE San Gregorio y Cordero Maestre asume el contrato de conservación de caminos rurales asfaltados: 5,8 millones hasta 2027

La Diputación de Zamora adjudica el servicio que permitirá actuar sobre más de 240 kilómetros de 61 vías de titularidad municipal

Tractor pasando por un camino rural asfaltado del municipio. | CH. S.

Tractor pasando por un camino rural asfaltado del municipio. | CH. S. / Cedida

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E. V.

La UTE formada por Contratas y Obras San Gregorio S.A. y Empresa de Servicios Cordero Maestre S.L.U. asumirá la concesión del nuevo contrato de mantenimiento y conservación de caminos municipales asfaltados por un importe de 5,8 millones de euros hasta 2027. La Diputación de Zamora ha adjudicado el servicio que permitirá actuar sobre más de 240 kilómetros de 61 vías de titularidad municipal cuya capa de rodadura sea íntegramente de firme bituminoso.

Las actuaciones permitirán intervenir en vías rurales como las que conectan Fermoselle con Pinilla de Fermoselle, el que une Almaraz de Duero con Valdeperdices a través de la Nacional 122 o el que une Arcenillas y Morales del Vino, todos ellos seleccionados en la convocatoria previa que persigue mejorar la seguridad vial y las comunicaciones entre municipio.

El contrato permitirá actuar sobre la red de caminos municipales asfaltados seleccionados tras la resolución de la convocatoria de subvenciones en especie a municipios de la provincia de Zamora de menos de 20.000 habitantes para la reparación de caminos de titularidad municipal cuya capa de rodadura sea íntegramente de firme bituminoso.

Las actuaciones durante el bienio 2026/2027 incluirán trabajos de limpieza de cunetas, la eliminación de blandones, la renovación del firme mediante aglomerado en caliente y la reposición de la señalización vertical, entre otras intervenciones, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas de circulación, seguridad vial, acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas y conectividad entre núcleos de población.

La institución provincial destaca el carácter "fundamental" de este servicio a la hora de conservar unas infraestructuras esenciales en el medio rural al facilitar el tránsito de vecinos, agricultores, ganaderos y servicios públicos, al tiempo que se preserva el estado de unos caminos que resultan determinantes para la actividad económica de numerosos municipios de la provincia.

Al tiempo, ha destacado el contrato "estratégico" en base tanto a su volumen económico a por su impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas del medio rural.

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Entre las condiciones impuestas, los ayuntamientos beneficiarios deberán colocar un cartel informativo de 2,00 x 1,50 metros con el texto "CAMINO RURAL. Actuación financiada por la Diputación de Zamora", la señalización de limitación de tonelaje en entradas, salidas e intersecciones, así como el compromiso de asumir la conservación y mantenimiento de los caminos una vez finalizadas las obras.

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